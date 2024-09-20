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Нидерланды
20 сентября 2024, 18:09 |
161
0

Звездный новичок ПСВ мог оказаться в Аяксе

Иван Перишич вел переговоры с амстердамским клубом

20 сентября 2024, 18:09 |
161
0
Звездный новичок ПСВ мог оказаться в Аяксе
ФК ПСВ. Иван Перишич

Именитый хорватский вингер Иван Перишич, который позавчера стал игроком «ПСВ», признался, что был близок к подписанию контракта с принципиальным соперником «ПСВ», амстердамским «Аяксом»:

«Аякс» запросил информацию о моем возможном переходе, это было десять дней назад... но в конце концов мы не достигли соглашения. Сейчас я здесь, в «ПСВ» Эйндховен. Это идеальное место для меня. Я знаю, что хочет тренер и готов помочь команде».

Ранее Перишич покинул «Хайдук» из-за конфликта с главным тренером команды Дженнаро Гаттузо.

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Иван Перишич ПСВ Аякс
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
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