ОФИЦИАЛЬНО. ПСВ подписал экс-звезду Интера и Баварии

Нидерландский «ПСВ» (Эйндховен) официально сообщил о подписании именитого хорватского вингера Ивана Перишича. Контракт с 35-летним ветераном рассчитан на один год – до лета 2025 года.

Перишич перешел в «ПСВ» на правах свободного агента. В конце августа он расторг контракт с «Хайдуком» в результате конфликта с главным тренером команды Дженнаро Гаттузо.

Перишич выступал за «Хайдук» с января текущего года. В нынешнем сезоне успел принять участие в четырех матчах за клуб из Сплита во всех турнирах, суммарно проведя на поле 149 минут.