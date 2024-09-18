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Нидерланды
18 сентября 2024, 16:20 | Обновлено 18 сентября 2024, 17:13
575
0

ОФИЦИАЛЬНО. ПСВ подписал экс-звезду Интера и Баварии

Иван Перишич продолжит карьеру в Нидерландах

18 сентября 2024, 16:20 | Обновлено 18 сентября 2024, 17:13
575
0
ОФИЦИАЛЬНО. ПСВ подписал экс-звезду Интера и Баварии
ФК ПСВ. Иван Перишич

Нидерландский «ПСВ» (Эйндховен) официально сообщил о подписании именитого хорватского вингера Ивана Перишича. Контракт с 35-летним ветераном рассчитан на один год – до лета 2025 года.

Перишич перешел в «ПСВ» на правах свободного агента. В конце августа он расторг контракт с «Хайдуком» в результате конфликта с главным тренером команды Дженнаро Гаттузо.

Перишич выступал за «Хайдук» с января текущего года. В нынешнем сезоне успел принять участие в четырех матчах за клуб из Сплита во всех турнирах, суммарно проведя на поле 149 минут.

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Иван Перишич ПСВ свободный агент
Олег Дидух Источник: ФК ПСВ
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