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  4. Жузеп ГВАРДИОЛА: «С каждым сезоном Арсенал становится сильнее»
Англия
20 сентября 2024, 17:08 |
37
0

Жузеп ГВАРДИОЛА: «С каждым сезоном Арсенал становится сильнее»

Тренер «Манчестер Сити» – о матче против «Канониров»

20 сентября 2024, 17:08 |
37
0
Жузеп ГВАРДИОЛА: «С каждым сезоном Арсенал становится сильнее»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола поделился ожиданиями от центрального матча пятого тура АПЛ против «Арсенала» (22 сентября, 18:30 по Киеву):

«С каждым сезоном они становятся сильнее... Их состав становится сильнее, игроки имеют высокое качество...

Но если я что-то скажу о них, люди будут говорить, что я играю в игры разума что-то такое. Но я действительно высокого мнения о них, об их команде. Все знают, какого прогресса они достигали из года в год».

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» могут исключить из всех английских турниров из-за нарушения ФФП.

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Жузеп Гвардиола Манчестер Сити Арсенал Лондон Манчестер Сити - Арсенал Английская Премьер-лига
Олег Дидух Источник: Sky Sports
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