Жузеп ГВАРДИОЛА: «С каждым сезоном Арсенал становится сильнее»

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола поделился ожиданиями от центрального матча пятого тура АПЛ против «Арсенала» (22 сентября, 18:30 по Киеву):

«С каждым сезоном они становятся сильнее... Их состав становится сильнее, игроки имеют высокое качество...

Но если я что-то скажу о них, люди будут говорить, что я играю в игры разума что-то такое. Но я действительно высокого мнения о них, об их команде. Все знают, какого прогресса они достигали из года в год».

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» могут исключить из всех английских турниров из-за нарушения ФФП.