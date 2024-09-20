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Испания
20 сентября 2024, 16:33 | Обновлено 20 сентября 2024, 16:58
535
1

Тренер Жироны высказался о количестве матчей и зарплатах игроков

Мичел считает, что качество футбола должно быть на первом месте

20 сентября 2024, 16:33 | Обновлено 20 сентября 2024, 16:58
535
1
Тренер Жироны высказался о количестве матчей и зарплатах игроков
Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер «Жироны» Мичел отметил проблемы в подготовке команды к новому туру Ла Лиги после матча Лиги чемпионов с ПСЖ в середине недели.

Наставник высказался о проблеме с большим количеством матчей и усталостью футболистов.

«После матча в Лиге чемпионов игроки, которые вышли в основе, получили более легкие тренировки. Они восстанавливаются, поэтому еще посмотрим, кто будет готов на 100% к новому туру. Конечно, календарь сейчас очень насыщенный для футболистов. Для меня качество футбола должно быть важнее денег».

«Шоу показывают футболисты, и мы должны думать об их здоровье. Нельзя, чтобы они были уставшими еще до матча, но иногда график матчей не позволяет восстановиться».

По поводу зарплат для игроков, если снизят количество матчей, мне сложно сказать. Но я могу сказать, что уставшие игроки не покажут хороший уровень футбола, а именно этого ждут болельщики. Сложно показать классный футбол в таких условиях», – сказал Мичел.

В субботу команда сыграет против Валенсии.

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Мичел (Мигель Анхель Санчес) Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Виктор Цыганков
Иван Зинченко Источник: AS
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SHN
А теннисисты по 7 матчей за 14 дней на ГС гоняют и не ноют. Те кто ноют - отдыхать идут. Нет матча - нет денег.
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