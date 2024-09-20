«Если хочет быть звездой, то...» Помощник Йовичевича высказался о Судакове

Юрий Беньо, помощник бывшего главного тренера донецкого «Шахтера» Игоря Йовичевича, высказался о полузащитнике «горняков» Георгии Судакове:

«Я уже где-то говорил, что на нем большое давление, большие ожидания. Сейчас такой период, который он должен пройти. И все будет нормально, потому что мастерства и квалификации этому игроку хватает.

Такой период у каждого игрока по ходу карьеры бывает – месяц-два. На него выпал тяжелый сезон, плюс за сборную много матчей, плюс вот эта эпопея с переходом. С другой стороны, если хочешь быть звездой, то должен это давление выдерживать. Это для него этап, через который он должен пройти и стать сильнее».