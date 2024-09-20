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  4. «Если хочет быть звездой, то...» Помощник Йовичевича высказался о Судакове
Украина. Премьер лига
20 сентября 2024, 16:43 |
539
3

«Если хочет быть звездой, то...» Помощник Йовичевича высказался о Судакове

Юрий Беньо считает, что полузащитник «Шахтера» должен справиться с давлением

20 сентября 2024, 16:43 |
539
3
«Если хочет быть звездой, то...» Помощник Йовичевича высказался о Судакове
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Юрий Беньо, помощник бывшего главного тренера донецкого «Шахтера» Игоря Йовичевича, высказался о полузащитнике «горняков» Георгии Судакове:

«Я уже где-то говорил, что на нем большое давление, большие ожидания. Сейчас такой период, который он должен пройти. И все будет нормально, потому что мастерства и квалификации этому игроку хватает.

Такой период у каждого игрока по ходу карьеры бывает – месяц-два. На него выпал тяжелый сезон, плюс за сборную много матчей, плюс вот эта эпопея с переходом. С другой стороны, если хочешь быть звездой, то должен это давление выдерживать. Это для него этап, через который он должен пройти и стать сильнее».

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Георгий Судаков Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Юрий Беньо
Дмитро Вербинський Источник: Трибуна
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Boodya
Дали б йому вже спокій.
Повторюсь: Шахтар, змі і експерти винні в тому, що він не розкриває весь потенціал.
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Fitness.sports
Беньо забыл добавить, что сезон будет очень сложный. Как писали тут - 18 игр за 90 дней.
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