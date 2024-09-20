Помощник Йовичевича объяснил, почему Шахтер не обыграл Болонью

Юрий Беньо, помощник бывшего главного тренера донецкого «Шахтера» Игоря Йовичевича, прокомментировал ничью «горняков» в матче 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов против итальянской «Болоньи» (0:0):

«Давайте все же откровенно говорить, что «Болонья» – это более высокий уровень, чем в УПЛ у большинства команд. Это даже заметно, если сравнить с последней игрой в УПЛ против «Карпат», где они очень легко разбивали прессинг. И фактически каждая атака заканчивалась голевым моментом.

Против «Болоньи» мы тоже видели, что «Шахтер» очень хорошо выходил из-под прессинга, но дальше не было такого продолжения, как с «Карпатами». Моментов острых не возникало. Все же квалификация футболистов у «Болоньи» высокая, особенно в игре 1 в 1.

Они их вытаскивали за счет Ризныка, создавали количественное преимущество благодаря мастерству Бондаренко, Крыськива, Судакова. Разбивали верхний прессинг, но продолжение, чтобы «Шахтер» атаковал 5 против 4, 4 на 4 – если такое и возникало, то «Болонья» справлялась с этим. Если с «Карпатами» такая ситуация возникает, то для «Шахтера» – это голевой момент. А в Лиге чемпионов это не всегда голевой момент, потому что соперник очень хорошо 1 в 1 играет. Быстрые футболисты, атлетичные, кусачие, даже бразильцам было трудно обыгрывать».