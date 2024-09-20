Бывший тренер Малиновского может возглавить Милан

«Милан» продолжает заниматься поисками нового главного тренера на случай увольнения Паулу Фонсеки. По информации журналиста Даниэле Лонго, в шорт-листе «россонери» появилось новое имя – Игор Тудор.

Он является приоритетной кандидатурой советника руководства «Милана» Златана Ибрагимовича, однако легендарный швед – не единственный, чье мнение будет учитываться при выборе нового тренера.

46-летний Тудор остается без работы с июля текущего года, когда он покинул «Лацио». Ранее он работал в «Марселе», в том числе в период выступления за французский клуб Руслана Малиновского.