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Италия
20 сентября 2024, 16:07 |
506
0

Бывший тренер Малиновского может возглавить Милан

Игор Тудор может заменить Паулу Фонсеку

20 сентября 2024, 16:07 |
506
0
Бывший тренер Малиновского может возглавить Милан
Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Тудор

«Милан» продолжает заниматься поисками нового главного тренера на случай увольнения Паулу Фонсеки. По информации журналиста Даниэле Лонго, в шорт-листе «россонери» появилось новое имя – Игор Тудор.

Он является приоритетной кандидатурой советника руководства «Милана» Златана Ибрагимовича, однако легендарный швед – не единственный, чье мнение будет учитываться при выборе нового тренера.

46-летний Тудор остается без работы с июля текущего года, когда он покинул «Лацио». Ранее он работал в «Марселе», в том числе в период выступления за французский клуб Руслана Малиновского.

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Игор Тудор Милан Паулу Фонсека отставка
Олег Дидух Источник: Calciomercato
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