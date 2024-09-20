Легенда МЮ: «Этихад был абсолютно мертв, было слышно только фанов Интера»

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель высказался о матче «Ман Сити» с «Интером» в рамках основного раунда Лиги чемпионов (0:0).

«Мне кажется, это была очень, очень скучная игра. Считаю, что «Интер» очень хорошо справился с «Манчестер Сити».

Я люблю интересный футбол и люблю волнение толпы, но «Этихад» был абсолютно мертв. Единственные, кого мы могли слышать – болельщики «Интера», которые были очень хороши.

На «Этихаде» не было никакой атмосферы. Обычно вы думаете: «Ну что ж, большой европейский вечер», но для болельщиков этого не произошло», – сказал Шмейхель.