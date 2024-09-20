Шевченко прокомментировал смерть легендарного Скиллачи

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко на своей странице в Инстаграме прокомментировал смерть легендарного итальянского форварда Сальваторе Скиллачи.

«Ты заставил мечтать миллионы итальянцев и фанатов по всему миру. В магические вечера чемпионата мира 1990 года ты бежал и забивал… так, как умел только ты. Покойся с миром, Тот. Вечная память».

Напомним, Скиллачи умер 18 сентября в возрасте 59 лет из-за рака толстой кишки.