Италия20 сентября 2024, 14:55 |
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Шевченко прокомментировал смерть легендарного Скиллачи
Президент УАФ попрощался с итальянским форвардом
20 сентября 2024, 14:55 |
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Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко на своей странице в Инстаграме прокомментировал смерть легендарного итальянского форварда Сальваторе Скиллачи.
«Ты заставил мечтать миллионы итальянцев и фанатов по всему миру. В магические вечера чемпионата мира 1990 года ты бежал и забивал… так, как умел только ты. Покойся с миром, Тот. Вечная память».
Напомним, Скиллачи умер 18 сентября в возрасте 59 лет из-за рака толстой кишки.
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