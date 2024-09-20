Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шевченко прокомментировал смерть легендарного Скиллачи
Италия
20 сентября 2024, 14:55 |
711
0

Шевченко прокомментировал смерть легендарного Скиллачи

Президент УАФ попрощался с итальянским форвардом

20 сентября 2024, 14:55 |
711
0
Шевченко прокомментировал смерть легендарного Скиллачи
facebook.com/uafukraine. Андрей Шевченко

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко на своей странице в Инстаграме прокомментировал смерть легендарного итальянского форварда Сальваторе Скиллачи.

«Ты заставил мечтать миллионы итальянцев и фанатов по всему миру. В магические вечера чемпионата мира 1990 года ты бежал и забивал… так, как умел только ты. Покойся с миром, Тот. Вечная память».

Напомним, Скиллачи умер 18 сентября в возрасте 59 лет из-за рака толстой кишки.

По теме:
Скиллы Скиллачи
Лучший бомбардир ЧМ-1990 умер в возрасте 59 лет
ФОТО. Свитолина отпраздновала ДР с Шевченко, Беленюком и другими звездами
Андрей Шевченко Сальваторе Скиллачи смерть
Олег Дидух Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Буряк с улыбкой отреагировал на возможный переход Мудрика в Интер
Футбол | 19 сентября 2024, 15:48 0
Буряк с улыбкой отреагировал на возможный переход Мудрика в Интер
Буряк с улыбкой отреагировал на возможный переход Мудрика в Интер

Специалист лаконично высказался о потенциальной смене клуба для украинца

Итоги дня Лиги чемпионов. Кто в лидерах? Турнирная таблица после 1-го тура
Футбол | 20 сентября 2024, 06:23 20
Итоги дня Лиги чемпионов. Кто в лидерах? Турнирная таблица после 1-го тура
Итоги дня Лиги чемпионов. Кто в лидерах? Турнирная таблица после 1-го тура

Донецкий Шахтер набрал 1 очко и делит 16–21 места

Напряженный финал матча. Трубин и Бенфика открыли Лигу чемпионов победой
Футбол | 19.09.2024, 21:42
Напряженный финал матча. Трубин и Бенфика открыли Лигу чемпионов победой
Напряженный финал матча. Трубин и Бенфика открыли Лигу чемпионов победой
Один из Шахтера. Названа сборная 1-го тура Лиги чемпионов
Футбол | 20.09.2024, 10:26
Один из Шахтера. Названа сборная 1-го тура Лиги чемпионов
Один из Шахтера. Названа сборная 1-го тура Лиги чемпионов
Хочет ли уйти? Известна позиция Мудрика по потенциальному уходу из Челси
Футбол | 20.09.2024, 14:16
Хочет ли уйти? Известна позиция Мудрика по потенциальному уходу из Челси
Хочет ли уйти? Известна позиция Мудрика по потенциальному уходу из Челси
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Появились новые детали задержания Усика. Инсайдер соврал?
Появились новые детали задержания Усика. Инсайдер соврал?
19.09.2024, 08:18 5
Бокс
Шахматная Олимпиада. Украина проиграла Узбекистану и идет вне топ-20
Шахматная Олимпиада. Украина проиграла Узбекистану и идет вне топ-20
18.09.2024, 23:23 3
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. У Довбика новый тренер. Рома объявила о контракте
ОФИЦИАЛЬНО. У Довбика новый тренер. Рома объявила о контракте
18.09.2024, 19:49 11
Футбол
Легендарный Леннокс Льюис рассказал, как бы завершился его бой с Усиком
Легендарный Леннокс Льюис рассказал, как бы завершился его бой с Усиком
18.09.2024, 18:31 16
Бокс
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
19.09.2024, 01:45
Футбол
Один из сильнейших клубов мира хочет купить Лунина. Он заменит легенду
Один из сильнейших клубов мира хочет купить Лунина. Он заменит легенду
19.09.2024, 07:44 10
Футбол
ФОТО. Свитолина перенесла операцию, после чего выступила с заявлением
ФОТО. Свитолина перенесла операцию, после чего выступила с заявлением
18.09.2024, 08:28 7
Теннис
Шовковский объяснил, почему Динамо и Ворскла сделали по 7 замен в матче УПЛ
Шовковский объяснил, почему Динамо и Ворскла сделали по 7 замен в матче УПЛ
18.09.2024, 21:46 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем