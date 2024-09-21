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  4. Реал пожертвует Винисиусом ради мегазвезды из АПЛ. Цена – €150 млн
Англия
21 сентября 2024, 00:20 | Обновлено 21 сентября 2024, 00:33
522
0

Реал пожертвует Винисиусом ради мегазвезды из АПЛ. Цена – €150 млн

«Реал» попытается подписать Холанда летом 2025 года

21 сентября 2024, 00:20 | Обновлено 21 сентября 2024, 00:33
522
0
Реал пожертвует Винисиусом ради мегазвезды из АПЛ. Цена – €150 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор и Эрлинг Холанд

23-летний звездный форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может покинуть английскую команду.

По информации Todofichajes, «Реал» выйдет на трансферный рынок летом 2025 года для трансфера норвежца. Сначала «Реал» продаст другую звезду – это будет трансфер Винисиуса в саудовский клуб за бешеные деньги или Родриго, которого хотят видеть в своем составе «ПСЖ» и «Манчестер Сити». После ухода одного из бразильцев «Реал» предложит за Холанда 150 миллионов евро.

Холанд провел в прошлом сезоне за «горожан» во всех турнирах 45 матчей, забил 35 голов и отдал 6 результативных передач. В сезоне АПЛ 2024/25 на счету норвежца уже девять голов.

Ранее стала известна цель «Манчестер Сити» на зимнее трансферное окно.

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Дмитро Олійник Источник: Todofichajes.com
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