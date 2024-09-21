Не Винисиус, не Беллингем. Назван лучший футболист в 2024 году
Признание от GiveMeSport получил Родри
Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших футболистов в 2024 году.
Первую позицию в рейтинге занимает лучший футболист Евро-2024 и один из главных фаворитов на Золотой мяч 2024 испанец Родри. За испанцем разместились лидеры «Реала» – Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе.
На четвертой позиции разместился Джуд Беллингем из «Реала», а Эрлинг Холанд – 5-й.
В топ-10 рейтинга попали также Кейн, Фоден, Де Брюйне, Месси и Алиссон.
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
25 лучших футболистов в мире в 2024 году по версии Give Me Sport
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