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21 сентября 2024, 01:33 |
272
0

Не Винисиус, не Беллингем. Назван лучший футболист в 2024 году

Признание от GiveMeSport получил Родри

21 сентября 2024, 01:33 |
272
0
Не Винисиус, не Беллингем. Назван лучший футболист в 2024 году
GiveMeSport

Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших футболистов в 2024 году.

Первую позицию в рейтинге занимает лучший футболист Евро-2024 и один из главных фаворитов на Золотой мяч 2024 испанец Родри. За испанцем разместились лидеры «Реала» – Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе.

На четвертой позиции разместился Джуд Беллингем из «Реала», а Эрлинг Холанд – 5-й.

В топ-10 рейтинга попали также Кейн, Фоден, Де Брюйне, Месси и Алиссон.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

25 лучших футболистов в мире в 2024 году по версии Give Me Sport

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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