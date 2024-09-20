Теперь соперники. Бражко рассказал о разговоре с Довбиком

Полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко рассказал о разговоре с нападающим римской «Ромы» Артемом Довбиком относительно предстоящего матча их команд в Лиге Европы:

«Общались в сборной с ним. Он сказал, что нам повезло сыграть на выезде, потому что там очень классные фаны и атмосфера на стадионе. Будет интересно. Я ему сказал: «Готовься», а он мне сказал: «Готовься». Пошутили немножко, но общаться будем ближе к матчу».

Матч «Рома» – «Динамо» Киев состоится 24 октября в 19:45 по киевскому времени.