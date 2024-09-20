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Лига Европы
20 сентября 2024, 11:09 | Обновлено 20 сентября 2024, 11:13
893
1

Лидер Динамо назвал клуб, с которым хотел бы сыграть в Лиге Европы

Владимир Бражко надеялся проверить силы на фоне «Манчестер Юнайтед»

20 сентября 2024, 11:09 | Обновлено 20 сентября 2024, 11:13
893
1
Лидер Динамо назвал клуб, с которым хотел бы сыграть в Лиге Европы
ФК Динамо Киев. Владимир Бражко

Полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко назвал клуб, с которым хотел бы сыграть в Лиге Европы:

«На самом деле с большими клубами хочется сыграть. Я хотел, чтобы «Манчестер Юнайтед» нам попался, очень хотелось бы в Англии сыграть на «Олд Траффорд», но есть как есть, это жеребьевка. Дай Бог, чтобы вышли в плей-офф, и там уже будет, конечно, команда-каток».

Напомним, на основном этапе Лиги Европы 2024/25 «Динамо» сыграет против «Лацио», «Хоффенхайма», «Ромы», «Ференцвароша», «Виктории» Пльзень, «Реал Сосьедада», «Галатасарая» и РФШ.

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Владимир Бражко Динамо Киев Манчестер Юнайтед Лига Европы
Дмитро Вербинський Источник: Трибуна
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