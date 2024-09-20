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Лига чемпионов
20 сентября 2024, 11:46 | Обновлено 20 сентября 2024, 11:54
159
0

Владимир МИКИТИН: «Ничья в Болонье в пользу Шахтера»

Бывший защитник сборной Украины прокомментировал ничью горняков в ЛЧ

20 сентября 2024, 11:46 | Обновлено 20 сентября 2024, 11:54
159
0
Владимир МИКИТИН: «Ничья в Болонье в пользу Шахтера»
Getty Images/Global Images Ukraine

В первом матче группового раунда Лиги чемпионов по футболу «Болонья» и «Шахтер» подписали мировое соглашение – 0:0.

Бывший игрок национальной сборной Украины Владимир Микитин в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал в чью пользу была ничья:

– Мне уже приходилось читать комментарии некоторых экспертов, которые заявляли, что если бы в дебюте Георгий Судаков забил в ворота «Болоньи» пенальти, то «Шахтер» довел бы дело до победы. Я так не считаю. Действительно, у «горняков» могло появиться больше пространства для контрвыпадов, когда бы «горожане» побежали отыгрываться большими силами. С другой стороны, а если бы оборона гостей не справилась с натиском или Дмитрий Ризнык подвел на последнем рубеже? Поэтому надо отталкиваться от того хода событий, который имел место в Болонье.

– Тогда по вашему мнению, в чью пользу была ничья?

– Однозначно, «Шахтера». Хозяева, как говорится, наиграли на 1-2 гола, тогда как «горняки» кроме игрового эпизода в начале матча, который привел к назначению 11-метрового, больше угроз у ворот «Болоньи» не создали.

– Чем это можно объяснить?

– Видимо, проигранная дуэль Судакова негативно сказалась на действиях гостей, тогда, как хозяева психологически окрепли. Когда же «горожане» прибавили в интенсивности, то выяснилось, что в единоборствах ощутимое преимущество на их стороне и они начали диктовать условия. И это несмотря на то, что мячом чаще владели гости. Просто «горожане» качественнее действовали в отборе, что позволяло им оказываться на удобных позициях для нанесения удара. В этом компоненте они явно преобладали.

– Сказалась слабая подстраховка у «горняков»?

– Компактности гостям на своей половине поля, действительно, не хватало. Часто каждый из полузащитников тянул одеяло на свою сторону. Я большего ждал от Судакова, который должен был действовать активнее, как при налаживании наступательных операций, так и в переходной фазе, опорной зоне. Но Георгий с ролью лидера не справился.

– Вы также считаете, что если бы не надежная игра Дмитрия Ризныка, то «Шахтер» уехал бы домой с пустым багажом?

– Это слишком категорично, футбол, все же, командная игра. Но то, что Дмитрий был лучшим среди «горняков» – без сомнения.

– Успеют ли «горняки» качественно поработать над ошибками, ведь во втором туре Лиги чемпионов у них еще более серьезный оппонент - «Аталанта»?

– Эта команда прекрасно прессингует, что «Шахтеру» не нравится. Сильна «Аталанта» и командной игрой, бойцовскими качествами, у нее очень авторитетный руководитель. Горнякам будет трудно, с другой стороны, на этом этапе проходных соперников уже просто не бывает. И, чтобы дать бой «Аталанте» украинской команде надо, прежде всего, значительно прибавить в скорости.

Ранее экс-полузащитник сборной Украины Андрей Полунин оценил игру горняков в первом матче ЛЧ.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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