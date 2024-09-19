Андрей ПОЛУНИН: «Лучшим игроком матча был не Матвиенко, а Ризнык»

В первом поединке группового этапа Лиги чемпионов по футболу «Болонья» и «Шахтер» разошлись миром – 0:0.

Бывший игрок национальной сборной Украины Андрей Полунин в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал, что помешало соперникам порадовать результативностью:

– Как по мне, когда бы на 4-й минуте Георгий Судаков реализовал пенальти, то голов было бы много. К сожалению, этого не случилось: «горняк» проиграл дуэль вратарю хозяев Лукашу Скорупскому.

– В этом эпизоде, что помогло киперу одержать верх: его мастерство или не сильный удар дончанина?

– Как уточнил после матча Скорупский он подробно изучил, как Судаков выполняет «приговор» и это помогло ему угадать с углом куда полетел мяч. Конечно, можно критиковать Георгия за то, что видимо стоило бить на силу, но я не буду этого делать, потому что считаю, что пробитие пенальти это-лотерея. На этот раз счастливый билет достался вратарю.

– Чем можно объяснить то, что после вспышки активности в дебюте, которая позволила заработать пенальти, гости постепенно отдали инициативу хозяевам?

– Футболисты «Болоньи» качественно прессинговали и мяч у гостей практически не задерживался. К тому же, из арсенала «горняков» куда-то исчезли длинные передачи за спины защитников, как это было в эпизоде с назначением 11-метрового. Кстати, убежден, что если бы Судаков реализовал пенальти, то все было бы иначе. «Болонья» бы побежала большими силами отыгрываться, появилось бы свободное пространство и «Шахтер» оказался бы в своей стихии. Но этого не произошло и под давлением хозяев, которые одновременно были настороже в середине поля, «горнякам» пришлось сосредоточиться на обороне. Более того, у «горняков» возникли проблемы не только с длинными передачами, но и вразрез, поэтому хотя нападающий Даниил Сикан и пытался высоко встречать защитников хозяев, но находился на голодном пайке. Почему не хватало креатива полузащитникам гостей лучше спросить у них, к сожалению, не справился с ролью лидера и Судаков.

– По количеству нанесенных ударов хозяева значительно превосходили «горняков», все же, им удалось выстоять.

– Знаете, если бы была моя воля, то я бы специальный приз вручил бы вратарю Дмитрию Ризныку. Все же, Матвиенко был не безгрешен, а Ризнык действовал безошибочно, как на линии ворот, так и на выходах.

– Чем были вызвана замена на 78-й минуте полузащитников Георгия Судакова, Александра Зубкова и Артема Бондаренко?

– Выход на поле опытного опорника Тараса Степаненко свидетельствовал о желании «горняков» сохранить ничейный счет. Это удалось. Если брать во внимание, как разворачивались события во втором тайме, то гости должны быть довольны, что все закончилось подписанием мирного соглашения. Беспокоит только, что дончане возвращаются домой с травмированными Даниилом Сиканом, Ефимом Коноплей и легионером Кевином, который вообще не смог принять участия в матче. Желательно, чтобы они как можно быстрее вернулись в строй, потому что очередной соперник в Лиге чемпионов – «Аталанта» гораздо серьезнее.

Ранее экс-игрок донецкого «Шахтера» Виктор Грачев прокомментировал ничью в матче 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов против итальянской «Болоньи».