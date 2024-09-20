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Англия
20 сентября 2024, 11:53 |
545
0

Звезда топ-клуба АПЛ хочет приобрести именитый французский клуб

Трент Александер-Арнольд может стать владельцем «Нанта»

20 сентября 2024, 11:53 |
545
0
Звезда топ-клуба АПЛ хочет приобрести именитый французский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

Правый защитник английского «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд хочет приобрести французский «Нант», сообщает издание Get French Football News.

Отец 25-летнего футболиста уже сделал предложение в размере 100 миллионов евро (80 миллионов прямых выплат и 20 миллионов в виде кредита) нынешнему владельцу клуба Вальдемару Кити, который руководит «Нантом» с 2007 года. Стороны уже провели 3 встречи.

«Нант» в этом сезоне получил 7 очков в 4 матчах чемпионата Франции и занимает 5-е место в турнирной таблице Лиги 1. Самым большим недавним достижением клуба является победа в Кубке Франции 2021/22.

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Трент Александер-Арнольд Ливерпуль Нант Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Get French Football News
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