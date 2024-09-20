Звезда топ-клуба АПЛ хочет приобрести именитый французский клуб

Правый защитник английского «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд хочет приобрести французский «Нант», сообщает издание Get French Football News.

Отец 25-летнего футболиста уже сделал предложение в размере 100 миллионов евро (80 миллионов прямых выплат и 20 миллионов в виде кредита) нынешнему владельцу клуба Вальдемару Кити, который руководит «Нантом» с 2007 года. Стороны уже провели 3 встречи.

«Нант» в этом сезоне получил 7 очков в 4 матчах чемпионата Франции и занимает 5-е место в турнирной таблице Лиги 1. Самым большим недавним достижением клуба является победа в Кубке Франции 2021/22.