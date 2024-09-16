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Испания
16 сентября 2024, 07:50 | Обновлено 16 сентября 2024, 07:51
1440
0

Источник: Реал заключил соглашение с суперзвездой АПЛ

Трент Александр-Арнольд покинет «Ливерпуль» на правах свободного агента

16 сентября 2024, 07:50 | Обновлено 16 сентября 2024, 07:51
1440
0
Источник: Реал заключил соглашение с суперзвездой АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

Мадридский «Реал» договорился о подписании контракта с английским правым защитником «Ливерпуля» Трентом Александр-Арнольдом, сообщает испанское издание todofichajes.

Трансфер должен состояться после завершения сезона 2024/25, когда 25-летний футболист получит статус свободного агента.

Отмечается, что одной из ключевых причин решения игрока покинуть «Ливерпуль» стал уход немецкого главного тренера Юргена Клоппа.

В этой кампании Трент Александр-Арнольд провел 4 матча на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Трентом Александр-Арнольдом интересуется «Барселона».

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Ливерпуль трансферы Реал Мадрид Трент Александер-Арнольд трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитро Вербинський Источник: Todofichajes.com
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