Источник: Реал заключил соглашение с суперзвездой АПЛ
Трент Александр-Арнольд покинет «Ливерпуль» на правах свободного агента
Мадридский «Реал» договорился о подписании контракта с английским правым защитником «Ливерпуля» Трентом Александр-Арнольдом, сообщает испанское издание todofichajes.
Трансфер должен состояться после завершения сезона 2024/25, когда 25-летний футболист получит статус свободного агента.
Отмечается, что одной из ключевых причин решения игрока покинуть «Ливерпуль» стал уход немецкого главного тренера Юргена Клоппа.
В этой кампании Трент Александр-Арнольд провел 4 матча на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Трентом Александр-Арнольдом интересуется «Барселона».
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