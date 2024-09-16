Источник: Реал заключил соглашение с суперзвездой АПЛ

Мадридский «Реал» договорился о подписании контракта с английским правым защитником «Ливерпуля» Трентом Александр-Арнольдом, сообщает испанское издание todofichajes.

Трансфер должен состояться после завершения сезона 2024/25, когда 25-летний футболист получит статус свободного агента.

Отмечается, что одной из ключевых причин решения игрока покинуть «Ливерпуль» стал уход немецкого главного тренера Юргена Клоппа.

В этой кампании Трент Александр-Арнольд провел 4 матча на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Трентом Александр-Арнольдом интересуется «Барселона».