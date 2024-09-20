Наставник Аталанты раскритиковал действия Арсенала в матче Лиги чемпионов

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился эмоциями от матча своей команды с лондонским «Арсеналом» (0:0) в 1-м туре обновленной Лиги чемпионов.

Как известно, в дебюте второго тайма игрок бергамасков Матео Ретеги не реализовал 11-метровый, не сумев переиграл с точки Давида Райю.

«Конечно, есть о чем жалеть. Пенальти – это всегда отличная возможность, и повести в счете в тот момент было бы важно. Тем не менее, мы должны быть довольны – сыграли на высоком уровне, сопоставимом с уровнем соперника.

Сэйв [Давида Райи] был выдающимся, но после удара головой [на добивании] мяч прошел слишком близко от него. Жаль, потому что это было, пожалуй, лучшее выступление Ретеги за команду, он очень старался и заслужил гол.

Я восхищаюсь «Арсеналом», и хотя сегодня они не преуспели в атаке, но доказали свою надежность и подтвердили, что их трудно сломить. Эта игра сделает нас сильнее, мы многому научились.

Мне показалось, что «Арсенал» играл так, будто их устраивала ничья, и мы не добились непредсказуемого завершения, в котором нуждались, поскольку они были прижаты в своей штрафной площади. Мне показалось, что у нас было больше шансов на победу, чем у них», – заявил Гасперини после финального свистка.