Дибала дал оценку увольнению Де Росси из Ромы

Нападающий римской «Ромы» Пауло Дибала отреагировал на то, что в отставку с поста главного тренера римской команды был отправлен Даниэле Де Росси.

«Тренер, было не так много месяцев, но этого было достаточно, чтобы передать нам многое на спортивном и человеческом уровне. Футбол часто бывает несправедлив... Спасибо вам за все и желаю вам всего наилучшего в будущем», — написал Дибала в фейсбуке.

Как известно, 41-летний Де Росси занял пост наставника «Ромы» в январе этого года, сменив во главе коллектива португальца Жозе Моуринью.

«Рома», цвета которой защмщает украинец Артем Довбик, занимает в турнирной таблице чемпионата Италии 16-е место. Команда набрала три очка в четырех матчах.