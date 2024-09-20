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  4. Дибала дал оценку увольнению Де Росси из Ромы
Италия
20 сентября 2024, 09:10 | Обновлено 20 сентября 2024, 09:16
541
0

Дибала дал оценку увольнению Де Росси из Ромы

Аргентинец – о тренерской рокировке в команде

20 сентября 2024, 09:10 | Обновлено 20 сентября 2024, 09:16
541
0
Дибала дал оценку увольнению Де Росси из Ромы
Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Дибала

Нападающий римской «Ромы» Пауло Дибала отреагировал на то, что в отставку с поста главного тренера римской команды был отправлен Даниэле Де Росси.

«Тренер, было не так много месяцев, но этого было достаточно, чтобы передать нам многое на спортивном и человеческом уровне. Футбол часто бывает несправедлив... Спасибо вам за все и желаю вам всего наилучшего в будущем», — написал Дибала в фейсбуке.

Как известно, 41-летний Де Росси занял пост наставника «Ромы» в январе этого года, сменив во главе коллектива португальца Жозе Моуринью.

«Рома», цвета которой защмщает украинец Артем Довбик, занимает в турнирной таблице чемпионата Италии 16-е место. Команда набрала три очка в четырех матчах.

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Пауло Дибала Даниэле Де Росси Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A
Юрій Остроумов Источник: Facebook
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