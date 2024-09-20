В Юношеской лиге УЕФА обновлен возрастной голевой рекорд

В четверг, 19 сентября, в 1-м туре групповой стадии Юношеской лиги УЕФА состоялся поединок между «Аталантой» и лондонским «Арсеналом».

Матч со счетом 4:1 выиграли молодые бергамаски.

Гол престижа в составе «канониров» Лондона забил полузащитник Макс Доуман и стал самым молодым автором гола в истории турнира.

На момент игры тинейджеру было 14 лет, 8 месяцев и 19 дней.

Предыдущий рекорд Юношеской лиги УЕФА принадлежал нападающему дортмундской «Боруссии» Юссуфе Мукоко и составлял 14 лет, 11 месяцев и 3 дня.

Как известно, «Шахтер» U-19 вырвал победу в доигрывании матча ЮЛУ с «Болоньей».