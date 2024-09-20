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Молодежные турниры
20 сентября 2024, 08:33 | Обновлено 20 сентября 2024, 08:35
698
2

В Юношеской лиге УЕФА обновлен возрастной голевой рекорд

В историю вошел Доуман из «Арсенала»

20 сентября 2024, 08:33 | Обновлено 20 сентября 2024, 08:35
698
2
В Юношеской лиге УЕФА обновлен возрастной голевой рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Макс Доуман

В четверг, 19 сентября, в 1-м туре групповой стадии Юношеской лиги УЕФА состоялся поединок между «Аталантой» и лондонским «Арсеналом».

Матч со счетом 4:1 выиграли молодые бергамаски.

Гол престижа в составе «канониров» Лондона забил полузащитник Макс Доуман и стал самым молодым автором гола в истории турнира.

На момент игры тинейджеру было 14 лет, 8 месяцев и 19 дней.

Предыдущий рекорд Юношеской лиги УЕФА принадлежал нападающему дортмундской «Боруссии» Юссуфе Мукоко и составлял 14 лет, 11 месяцев и 3 дня.

Как известно, «Шахтер» U-19 вырвал победу в доигрывании матча ЮЛУ с «Болоньей».

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Юношеская лига УЕФА рекорд Юссуфа Мукоко
Юрій Остроумов Источник: Фабрицио Романо
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