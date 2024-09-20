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  4. Флик выступил с заявлением после поражения Барселоны от Монако в ЛЧ
Лига чемпионов
20 сентября 2024, 07:25 |
1394
0

Флик выступил с заявлением после поражения Барселоны от Монако в ЛЧ

Немецкий специалист – о первом поражении с подопечными

20 сентября 2024, 07:25 |
1394
0
Флик выступил с заявлением после поражения Барселоны от Монако в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик оценил поражение от «Монако» (1:2) в матче 1-го тура основного турнира обновленной Лиги чемпионов, которое стало для него первым во главе «блауграны».

«Мы старались на протяжении всго матча. Однако мы должны признать, что «Монако» заслужил победу. Теперь нам нужно восстановиться и вернуться сильнее. У нас есть еще семь шансов. Мы должны принять это поражение.

Я уверен, что с возвращением травмированных игроков «Барселона» станет более сильной командой», – заявил 59-летний Флик.

«Барселона», напомним, во 2-м туре Лиги чемпионов сгырает 1 октября с «Янг Бойз».

Ранее сообщалось, что Эрик Гарсия добился эпохального антидостижения в Лиге чемпионов в форме «Барселоны».

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Ханс-Дитер Флик Барселона Монако Лига чемпионов
Юрій Остроумов Источник: Football Espana
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