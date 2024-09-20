Флик выступил с заявлением после поражения Барселоны от Монако в ЛЧ

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик оценил поражение от «Монако» (1:2) в матче 1-го тура основного турнира обновленной Лиги чемпионов, которое стало для него первым во главе «блауграны».

«Мы старались на протяжении всго матча. Однако мы должны признать, что «Монако» заслужил победу. Теперь нам нужно восстановиться и вернуться сильнее. У нас есть еще семь шансов. Мы должны принять это поражение.

Я уверен, что с возвращением травмированных игроков «Барселона» станет более сильной командой», – заявил 59-летний Флик.

«Барселона», напомним, во 2-м туре Лиги чемпионов сгырает 1 октября с «Янг Бойз».

Ранее сообщалось, что Эрик Гарсия добился эпохального антидостижения в Лиге чемпионов в форме «Барселоны».