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Лига чемпионов
20 сентября 2024, 07:09 | Обновлено 20 сентября 2024, 07:10
729
0

Эрик Гарсия добился эпохального антидостижения в ЛЧ в форме Барселоны

Игрок был удален с поля в матче с «Монако»

20 сентября 2024, 07:09 | Обновлено 20 сентября 2024, 07:10
729
0
Эрик Гарсия добился эпохального антидостижения в ЛЧ в форме Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник Эрик Гарсия стал автором самого быстрого удаления с поля в состоаве «Барселоны» в истории Лиги чемпионов.

Как известно, Гарсия был удален с поля в поединке 1-го тура евротурнира против «Монако» (1:2) уже на десятой минуте. Эрик был вынужден фолить после ошибки с передачей голкипера Марка-Андре тер Штегена. Арбитр квалифицировал действия игрока как фол последней надежды.

Напомним, «Барселона» во 2-м туре новой Лиги чемпионов сыграет 1 октября с командой «Янг Бойз» из Швейцарии.

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Эрик Гарсия рекорд Барселона удаление (красная карточка) Лига чемпионов
Юрій Остроумов Источник: Opta
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