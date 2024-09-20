Лига чемпионов20 сентября 2024, 07:09 | Обновлено 20 сентября 2024, 07:10
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Эрик Гарсия добился эпохального антидостижения в ЛЧ в форме Барселоны
Игрок был удален с поля в матче с «Монако»
20 сентября 2024, 07:09 | Обновлено 20 сентября 2024, 07:10
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Полузащитник Эрик Гарсия стал автором самого быстрого удаления с поля в состоаве «Барселоны» в истории Лиги чемпионов.
Как известно, Гарсия был удален с поля в поединке 1-го тура евротурнира против «Монако» (1:2) уже на десятой минуте. Эрик был вынужден фолить после ошибки с передачей голкипера Марка-Андре тер Штегена. Арбитр квалифицировал действия игрока как фол последней надежды.
Напомним, «Барселона» во 2-м туре новой Лиги чемпионов сыграет 1 октября с командой «Янг Бойз» из Швейцарии.
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