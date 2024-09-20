Эрик Гарсия добился эпохального антидостижения в ЛЧ в форме Барселоны

Полузащитник Эрик Гарсия стал автором самого быстрого удаления с поля в состоаве «Барселоны» в истории Лиги чемпионов.

Как известно, Гарсия был удален с поля в поединке 1-го тура евротурнира против «Монако» (1:2) уже на десятой минуте. Эрик был вынужден фолить после ошибки с передачей голкипера Марка-Андре тер Штегена. Арбитр квалифицировал действия игрока как фол последней надежды.

Напомним, «Барселона» во 2-м туре новой Лиги чемпионов сыграет 1 октября с командой «Янг Бойз» из Швейцарии.