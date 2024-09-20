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Лига чемпионов
20 сентября 2024, 05:23 | Обновлено 20 сентября 2024, 06:04
307
1

Суперсэйв. Райя рассказал, как ему удалось отбить пенальти и добивание

Матео Ретеги не забил пенальти, канониров выручил голкипер Давид Райя

20 сентября 2024, 05:23 | Обновлено 20 сентября 2024, 06:04
307
1
Суперсэйв. Райя рассказал, как ему удалось отбить пенальти и добивание
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 19 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25.

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Итальянская Аталанта и английский Арсенал разошлись миром (0:0). Матео Ретеги не забил пенальти, лондонскую команду выручил голкипер Давід Райя.

Давід Райя, вратарь «Арсенала»: «Мы знали, что нас ждет трудное время. Это великолепная команда, которая усложнила нам задачу, но и мы усложнили задачу им. Они не создали много моментов. Это одно очко вдали от дома – мы могли бы сыграть немного лучше, но я думаю, что мы хорошо справились с игрой.

Двойной сэйв после пенальти Ретеги? Мне повезло прыгнуть в правильном направлении и отразить мяч. Мне повезло, что я отбил отскок. Я был достаточно быстр, чтобы встать и отразить его. Это фантастика – сохранить ворота сухими и помочь команде набрать очко.

Пришлось долго решать, будет ли это пенальти. Поэтому я принял решение отойти в сторону и поговорить с тренером вратарей о том, куда прыгать, а куда нет. Он очень помог мне во всех аспектах, так что ему тоже следует отдать должное».

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Аталанта Арсенал Лондон пенальти пресс-конференция Лига чемпионов Давид Райя сэйвы Матео Ретеги
Николай Степанов Источник: УЕФА
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Falko
"Я був досить швидкий, щоб стати і ВІДОБРАЗИТИ його."
Як же забембали ці "пекельні борошна" (
Google translate з російської - це Абсолютне Зло.
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