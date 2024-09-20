АРТЕТА: «Райя сделал один из лучших сейвов, которые я видел».

Вечером 19 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25.

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Итальянская Аталанта и английский Арсенал разошлись миром (0:0). Матео Ретеги не забил пенальти, лондонскую команду выручил голкипер Давид Райя.

Микель Артета, главный тренер «Арсенала»: «Если вы не можете победить, вы должны взять очко. Мы начали хорошо, затем потеряли контроль и были очень непоследовательны. Игра была открытой, но мы не страдали в обороне, за исключением пенальти. Дэвид Райя сделал один из лучших сейвов, которые я видел в своей жизни».

Деклан Райс, полузащитник «Арсенала»: «Это был невероятный двойной сейв Райя. Мы планируем идти игра за игрой, это первый матч, так что посмотрим. Это была сбалансированная встреча».