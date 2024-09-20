Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: молодой футболист Динамо находится на просмотре в Ингульце
Украина. Премьер лига
20 сентября 2024, 02:59 | Обновлено 20 сентября 2024, 03:12
29
0

Источник: молодой футболист Динамо находится на просмотре в Ингульце

20-летний защитник Артем Бенедюк провел сезон в аренде в Заре U-19

20 сентября 2024, 02:59 | Обновлено 20 сентября 2024, 03:12
29
0
Источник: молодой футболист Динамо находится на просмотре в Ингульце
ФК Динамо. Артем Бенедюк

20-летний правый защитник Динамо Артем Бенедюк находится на просмотре в клубе Ингулец, сообщает журналист Дмитрий Венков.

У молодого футболиста есть опыт выступлений за юношей столичной команды U-19.

В прошлом сезоне Артем провел на правах аренды в Заре и также выступал в юношеском чемпионате Украины. Трижды попадал в заявку на матчи основания, но на поле не выходил.

В активе Бенедюка – 5 поединков в составе разных возрастных сборных Украины. По данным Transfermarkt, контракт игрока с Динамо истекает 31 декабря 2024 года.

По теме:
Владислав СЕМОТЮК: «Рух настроен дать достойный бой Динамо»
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Заря 
Колос – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ингулец Динамо Киев просмотр игроков трансферы УПЛ трансферы Дмитрий Венков Заря Луганск Заря Луганск U-19 Динамо Киев U-19
Николай Степанов Источник: Telegram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известна оценка Трубина за матч Бенфики в ЛЧ, в котором он пропустил гол
Футбол | 20 сентября 2024, 00:41 0
Известна оценка Трубина за матч Бенфики в ЛЧ, в котором он пропустил гол
Известна оценка Трубина за матч Бенфики в ЛЧ, в котором он пропустил гол

Орлы переиграли Црвену Звезду на выезде со счетом 2:1

Источник: для Мудрика важен 10-й номер, требовал его в Челси
Футбол | 19 сентября 2024, 20:50 41
Источник: для Мудрика важен 10-й номер, требовал его в Челси
Источник: для Мудрика важен 10-й номер, требовал его в Челси

Михаилу легче играть с десяткой

Тренер лично заинтересован. Европейский клуб хочет арендовать Мудрика зимой
Футбол | 19.09.2024, 06:49
Тренер лично заинтересован. Европейский клуб хочет арендовать Мудрика зимой
Тренер лично заинтересован. Европейский клуб хочет арендовать Мудрика зимой
Один из сильнейших клубов мира хочет купить Лунина. Он заменит легенду
Футбол | 19.09.2024, 07:44
Один из сильнейших клубов мира хочет купить Лунина. Он заменит легенду
Один из сильнейших клубов мира хочет купить Лунина. Он заменит легенду
Известна оценка Цыганкова за историческое поражение Жироны в Лиге чемпионов
Футбол | 19.09.2024, 03:55
Известна оценка Цыганкова за историческое поражение Жироны в Лиге чемпионов
Известна оценка Цыганкова за историческое поражение Жироны в Лиге чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шовковский объяснил, почему Динамо и Ворскла сделали по 7 замен в матче УПЛ
Шовковский объяснил, почему Динамо и Ворскла сделали по 7 замен в матче УПЛ
18.09.2024, 21:46 9
Футбол
Обидчики Динамо стартовали в Лиге чемпионов с разгромного поражения
Обидчики Динамо стартовали в Лиге чемпионов с разгромного поражения
18.09.2024, 21:40 24
Футбол
Усик высказался о своем аресте в Польше. Александр рассказал, что случилось
Усик высказался о своем аресте в Польше. Александр рассказал, что случилось
18.09.2024, 00:45 19
Бокс
Появились новые детали задержания Усика. Инсайдер соврал?
Появились новые детали задержания Усика. Инсайдер соврал?
19.09.2024, 08:18 4
Бокс
«Он свергнул Усика». Леннокс Льюис сделал прогноз на бой Джошуа – Дюбуа
«Он свергнул Усика». Леннокс Льюис сделал прогноз на бой Джошуа – Дюбуа
18.09.2024, 07:23 3
Бокс
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Какое место занимает Шахтер?
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Какое место занимает Шахтер?
19.09.2024, 06:23 13
Футбол
«Глубокое алкогольное опьянение...» Красюк раскрыл детали ареста Усика
«Глубокое алкогольное опьянение...» Красюк раскрыл детали ареста Усика
18.09.2024, 15:38 58
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Довбик остался без наставника. Рома уволила тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Довбик остался без наставника. Рома уволила тренера
18.09.2024, 10:11 39
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем