Украина. Премьер лига20 сентября 2024, 02:59 | Обновлено 20 сентября 2024, 03:12
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Источник: молодой футболист Динамо находится на просмотре в Ингульце
20-летний защитник Артем Бенедюк провел сезон в аренде в Заре U-19
20 сентября 2024, 02:59 | Обновлено 20 сентября 2024, 03:12
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20-летний правый защитник Динамо Артем Бенедюк находится на просмотре в клубе Ингулец, сообщает журналист Дмитрий Венков.
У молодого футболиста есть опыт выступлений за юношей столичной команды U-19.
В прошлом сезоне Артем провел на правах аренды в Заре и также выступал в юношеском чемпионате Украины. Трижды попадал в заявку на матчи основания, но на поле не выходил.
В активе Бенедюка – 5 поединков в составе разных возрастных сборных Украины. По данным Transfermarkt, контракт игрока с Динамо истекает 31 декабря 2024 года.
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