Источник: молодой футболист Динамо находится на просмотре в Ингульце

20-летний правый защитник Динамо Артем Бенедюк находится на просмотре в клубе Ингулец, сообщает журналист Дмитрий Венков.

У молодого футболиста есть опыт выступлений за юношей столичной команды U-19.

В прошлом сезоне Артем провел на правах аренды в Заре и также выступал в юношеском чемпионате Украины. Трижды попадал в заявку на матчи основания, но на поле не выходил.

В активе Бенедюка – 5 поединков в составе разных возрастных сборных Украины. По данным Transfermarkt, контракт игрока с Динамо истекает 31 декабря 2024 года.