Украина. Премьер лига03 августа 2023, 12:59 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отдало в аренду Заре еще троих футболистов
Артем Бенедюк, Артем Слесар и Игорь Горбач следующий сезон проведут в луганском клубе
03 августа 2023, 12:59 |
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Футбольные клубы «Динамо» и «Заря» достигли соглашения о переходе в луганский клуб на правах аренды трех молодых игроков «бело-синих».
Левый защитник Артем Бенедюк, вингер Артем Слесар и центрфорвард Игорь Горбач, которые в прошлом сезоне выступали за «Динамо» U19, в сезоне 2023/24 будут выступать за «Зарю». Арендное соглашение рассчитано до завершения сезона.
Отметим, что в этом сезоне за «Зарю» на правах аренды выступают также Антон Боль, Александр Яцык и Викентий Волошин.
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Комментарии 3
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все трое очень неплохие ребята
какое там место в еврокубках Украина занимает?
Заряндуполь
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