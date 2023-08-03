ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отдало в аренду Заре еще троих футболистов

Футбольные клубы «Динамо» и «Заря» достигли соглашения о переходе в луганский клуб на правах аренды трех молодых игроков «бело-синих».

Левый защитник Артем Бенедюк, вингер Артем Слесар и центрфорвард Игорь Горбач, которые в прошлом сезоне выступали за «Динамо» U19, в сезоне 2023/24 будут выступать за «Зарю». Арендное соглашение рассчитано до завершения сезона.

Отметим, что в этом сезоне за «Зарю» на правах аренды выступают также Антон Боль, Александр Яцык и Викентий Волошин.