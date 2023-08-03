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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отдало в аренду Заре еще троих футболистов
Украина. Премьер лига
03 августа 2023, 12:59 |
1058
3

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отдало в аренду Заре еще троих футболистов

Артем Бенедюк, Артем Слесар и Игорь Горбач следующий сезон проведут в луганском клубе

03 августа 2023, 12:59 |
1058
3
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отдало в аренду Заре еще троих футболистов
ФК Динамо Киев

Футбольные клубы «Динамо» и «Заря» достигли соглашения о переходе в луганский клуб на правах аренды трех молодых игроков «бело-синих».

Левый защитник Артем Бенедюк, вингер Артем Слесар и центрфорвард Игорь Горбач, которые в прошлом сезоне выступали за «Динамо» U19, в сезоне 2023/24 будут выступать за «Зарю». Арендное соглашение рассчитано до завершения сезона.

Отметим, что в этом сезоне за «Зарю» на правах аренды выступают также Антон Боль, Александр Яцык и Викентий Волошин.

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Игорь Горбач Артем Бенедюк Динамо Киев трансферы аренда игрока Заря Луганск трансферы УПЛ Артем Слесар
Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 3
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Gargantua
все трое очень неплохие ребята
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0
potemkin78
какое там место в еврокубках Украина занимает?
Ответить
0
romanchik.8409
Заряндуполь
Ответить
-1
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