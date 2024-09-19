Рикошет погубил Леганес. 7-й тур Ла Лиги стартовал с победы Атлетик Бильбао
Матч закончился со счетом 0:2
19 сентября состоялся матч 7-го тура Ла Лиги между «Леганесом» и «Атлетиком».
Игра прошла на «Эстадио Мунисипале ду Бутарке», Леганес.
Первый тайм закончился с нулями на табло. Во второй половине матча Вивиан с помощью рикошета вывел басков вперед. Через 2 минуты Себастиан Алле сравнял счет, однако гол был отменен из-за офсайда. Иньяки Уильямс поставил точку в матче на 75-й минуте.
После победы над «Леганесом» баскский клуб закрепился на 5 месте, которое дает прямую путевку в Лигу Европы.
Ла Лига. 7-й тур. 19 сентября.
Леганес – Атлетик – 0:2
Голы: Вивиан, 65, Иньяки Уильямс, 75
Леганес: Сориано, Розье, Саэнс де Миера, (Тапия, 72), Гонсалес, Настасич, Франкеса, Сиссе, Брашанац, (Крус, 72), Лопес, (Мунир, 80), где ла Фуэнте, Алле, (Гарсия, 80 )
Атлетик: Агирресабала, Горосабель, Нуньес, Вивиан, Берчиче, Весга, (Прадос, 57), Галаррета, (Эррера, 63), Нико Уильямс, (Гурусета, 46), Гомес, (Сансет, 57), Беренгер, Джало, (Иньяки Уильямс, 46)
Предупреждения: де ла Фуэнте, 41, Розье, 63, Тапия, 90
Видео голов и обзор матча
События матча
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