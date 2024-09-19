Марино ПУШИЧ – журналистке: «Мне такие вопросы не нравятся. Нет смысла»

Тренер Шахтера Марино Пушич в интервью клубному каналу после матча Лиги чемпионов с Болоньей (0:0) был явно не в лучшем настроении, отвечая на вопросы.

Наставнику не понравился вопрос, почему вместо травмированного Даниила Сикана выпустили Невертона.

«Сложная игра на выезде, непростое поле и погода для обеих команды. Но я горжусь своими игроками. На старте не было везения, когда не забили пенальти, потом две вынужденные замены за 25 минут. Было не так просто, но мы оставались стабильными. Ничья – справедливый результат. И это была интересная ничья для обеих команд.

«Даниил Сикан? Серьезная травма, сломан нос или что-то такое. Почему вышел Невертон, а не Траоре? Потому что у меня 24 игрока, и я делаю замену, когда чувствую, что так надо. Я про имена не думаю, а думаю про то, что нужно добавить в игру и кто может это сделать. Невертон хорошо вписался в игру, был опасным и настойчивым. Честно говоря, такие вопросы я не люблю, в них нет смысла. У нас 24 игрока, все они могут играть, в чем тут проблема. Я не вижу тут проблемы».

«Дальше у нас в ЛЧ Аталанта – еще один тяжелый соперник, который недавно выиграл Лигу Европы», – сказал Пушич.