Пётр ЗЕЛИНЬСКИ: «Мы играли на равных с Манчестер Сити»

Полузащитник «Интера» Петр Зелиньски поделился впечатлениями от матча первого тура Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (ничья 0:0):

«У меня, безусловно, остались очень хорошие впечатления от этой игры. Мы играли на равных с одной из сильнейших команд мира. Мы создали много моментов, чтобы выиграть матч, поэтому я очень доволен.

Мы – «Интер», и мы должны показать, что всегда можем победить любого. Я присоединился к особенной команде и клубу, мне очень приятно играть в этом коллективе, и я всегда буду стараться совершенствоваться, чтобы внести свой вклад».