Пётр ЗЕЛИНЬСКИ: «Мы играли на равных с Манчестер Сити»
Хавбек «Интера» – о матче Лиги чемпионов
Полузащитник «Интера» Петр Зелиньски поделился впечатлениями от матча первого тура Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (ничья 0:0):
«У меня, безусловно, остались очень хорошие впечатления от этой игры. Мы играли на равных с одной из сильнейших команд мира. Мы создали много моментов, чтобы выиграть матч, поэтому я очень доволен.
Мы – «Интер», и мы должны показать, что всегда можем победить любого. Я присоединился к особенной команде и клубу, мне очень приятно играть в этом коллективе, и я всегда буду стараться совершенствоваться, чтобы внести свой вклад».
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