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  4. Пётр ЗЕЛИНЬСКИ: «Мы играли на равных с Манчестер Сити»
Лига чемпионов
19 сентября 2024, 18:59 |
176
0

Пётр ЗЕЛИНЬСКИ: «Мы играли на равных с Манчестер Сити»

Хавбек «Интера» – о матче Лиги чемпионов

19 сентября 2024, 18:59 |
176
0
Пётр ЗЕЛИНЬСКИ: «Мы играли на равных с Манчестер Сити»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пётр Зелиньски

Полузащитник «Интера» Петр Зелиньски поделился впечатлениями от матча первого тура Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (ничья 0:0):

«У меня, безусловно, остались очень хорошие впечатления от этой игры. Мы играли на равных с одной из сильнейших команд мира. Мы создали много моментов, чтобы выиграть матч, поэтому я очень доволен.

Мы – «Интер», и мы должны показать, что всегда можем победить любого. Я присоединился к особенной команде и клубу, мне очень приятно играть в этом коллективе, и я всегда буду стараться совершенствоваться, чтобы внести свой вклад».

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Петр Зелиньски Интер Милан Манчестер Сити - Интер Лига чемпионов
Олег Дидух Источник: Football-Italia
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