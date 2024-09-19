Звездная украинская спортсменка стала амбассадором Металлиста 1925

Клуб Первой лиги «Металлист 1925» официально сообщил о начале сотрудничества со звездной украинской дзюдоисткой Дарьей Билодид. Она станет амбассадором клуба.

Напомним, 23-летняя Билодид является 2-кратной чемпионкой мира и 3-кратной чемпионкой Европы по дзюдо, а также бронзовым призером Олимпиады-2020 в Токио.

Ранее Владимир Кличко стал амбассадором «Динамо» Киев.