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Украина. Первая лига
19 сентября 2024, 18:48 |
870
2

Звездная украинская спортсменка стала амбассадором Металлиста 1925

Дарья Билодид будет сотрудничать с харьковским клубом

19 сентября 2024, 18:48 |
870
2
Звездная украинская спортсменка стала амбассадором Металлиста 1925
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Билодид

Клуб Первой лиги «Металлист 1925» официально сообщил о начале сотрудничества со звездной украинской дзюдоисткой Дарьей Билодид. Она станет амбассадором клуба.

Напомним, 23-летняя Билодид является 2-кратной чемпионкой мира и 3-кратной чемпионкой Европы по дзюдо, а также бронзовым призером Олимпиады-2020 в Токио.

Ранее Владимир Кличко стал амбассадором «Динамо» Киев.

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Металлист 1925 Дарья Билодид
Олег Дидух Источник: ФК Металлист 1925
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Gargantua81
похоже Носов затеял большой проект
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