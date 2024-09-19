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  4. Владимир БРАЖКО: «Можно считать, что Лацио – топ-клуб»
Лига Европы
19 сентября 2024, 18:37 |
348
0

Владимир БРАЖКО: «Можно считать, что Лацио – топ-клуб»

Хавбек «Динамо» – о сопернике по Лиге Европы

19 сентября 2024, 18:37 |
348
0
Владимир БРАЖКО: «Можно считать, что Лацио – топ-клуб»
ФК Динамо Киев. Владимир Бражко

Полузащитник «Динамо» Киев Владимир Бражко поделился своим мнением относительно соперника по первому туру Лиги Европы, римского «Лацио»:

«Конечно, можно считать, что это топ-клуб, потому что они из чемпионата Италии вышли в Лигу Европы. Там очень сильный чемпионат, много хороших игроков играли, играют, и всегда будут играть. Я думаю, что это клуб с историей, будет очень интересно».

Матч «Динамо» – «Лацио» состоится 25 сентября в Гамбурге.

Ранее Сергей Нагорняк оценил шансы «Динамо» в Лиге Европы.

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Владимир Бражко Динамо Киев Лацио Динамо - Лацио Лига Европы
Олег Дидух Источник: Трибуна
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