Владимир БРАЖКО: «Можно считать, что Лацио – топ-клуб»

Полузащитник «Динамо» Киев Владимир Бражко поделился своим мнением относительно соперника по первому туру Лиги Европы, римского «Лацио»:

«Конечно, можно считать, что это топ-клуб, потому что они из чемпионата Италии вышли в Лигу Европы. Там очень сильный чемпионат, много хороших игроков играли, играют, и всегда будут играть. Я думаю, что это клуб с историей, будет очень интересно».

Матч «Динамо» – «Лацио» состоится 25 сентября в Гамбурге.

Ранее Сергей Нагорняк оценил шансы «Динамо» в Лиге Европы.