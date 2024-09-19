Лига Европы19 сентября 2024, 18:37 |
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Владимир БРАЖКО: «Можно считать, что Лацио – топ-клуб»
Хавбек «Динамо» – о сопернике по Лиге Европы
19 сентября 2024, 18:37 |
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Полузащитник «Динамо» Киев Владимир Бражко поделился своим мнением относительно соперника по первому туру Лиги Европы, римского «Лацио»:
«Конечно, можно считать, что это топ-клуб, потому что они из чемпионата Италии вышли в Лигу Европы. Там очень сильный чемпионат, много хороших игроков играли, играют, и всегда будут играть. Я думаю, что это клуб с историей, будет очень интересно».
Матч «Динамо» – «Лацио» состоится 25 сентября в Гамбурге.
Ранее Сергей Нагорняк оценил шансы «Динамо» в Лиге Европы.
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