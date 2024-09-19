Сергей НАГОРНЯК: «Система игры у Динамо очень хорошая»
Тренер «Эпицентра» – о шансах «Динамо» в Лиге Европы
Главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк в интервью Sport.ua поделился ожиданиями от стартового матча «Динамо» Киев в Лиге Европы против «Лацио» (25 сентября):
«Конечно, против «Лацио» будет непросто. У римлян – хорошая команда. Нужно отдать должное «Динамо», которое прошло хороший отрезок. Они не попали в Лигу чемпионов, но, как по мне, они прошли хороший отрезок.
Они сегодня демонстрируют хороший футбол. У них неплохая игра. Неплохо они выглядят. Система игры у «Динамо» сейчас очень хорошая».
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