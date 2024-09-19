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  4. Сергей НАГОРНЯК: «Система игры у Динамо очень хорошая»
Лига Европы
19 сентября 2024, 17:03 |
601
1

Сергей НАГОРНЯК: «Система игры у Динамо очень хорошая»

Тренер «Эпицентра» – о шансах «Динамо» в Лиге Европы

19 сентября 2024, 17:03 |
601
1
Сергей НАГОРНЯК: «Система игры у Динамо очень хорошая»
ФК Эпицентр. Сергей Нагорняк

Главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк в интервью Sport.ua поделился ожиданиями от стартового матча «Динамо» Киев в Лиге Европы против «Лацио» (25 сентября):

«Конечно, против «Лацио» будет непросто. У римлян – хорошая команда. Нужно отдать должное «Динамо», которое прошло хороший отрезок. Они не попали в Лигу чемпионов, но, как по мне, они прошли хороший отрезок.

Они сегодня демонстрируют хороший футбол. У них неплохая игра. Неплохо они выглядят. Система игры у «Динамо» сейчас очень хорошая».

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Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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Система гри Динамо зараз максимально ефективно використовує потенціал наявних гравців. Біда в  самому потенціалі... 
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