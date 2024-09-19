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Лига чемпионов
19 сентября 2024, 15:04 | Обновлено 19 сентября 2024, 15:23
711
7

Сергей НАГОРНЯК: «Благодаря Ризныку Шахтер взял очко в матче с Болоньей»

Известный специалист – о старте «Шахтера» в Лиге чемпионов и перспективах «Динамо» в Лиге Европы

19 сентября 2024, 15:04 | Обновлено 19 сентября 2024, 15:23
711
7
Сергей НАГОРНЯК: «Благодаря Ризныку Шахтер взял очко в матче с Болоньей»
ФК Эпицентр. Сергей Нагорняк

Главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о ничьей «Шахтера» в стартовом поединке Лиги чемпионов с «Болоньей» (0:0), а также дал комментарий касательно формы «Динамо» накануне поединка киевлян с «Лацио» в Лиге Европы.

– Сергей Николаевич, как оцените матч «Шахтера» с «Болоньей»?
– Тяжелая игра была. На старте поединка был незабитый пенальти. А потом, в принципе, дончане играли почти без моментов. Возможно, если бы забили пенальти, по-другому чуть-чуть игра пошла бы. А так, благодаря Ризныку «Шахтер» взял очко в матче с «Болоньей». Ризнык в двух убойных моментах выручил, особенно во втором. Если посмотреть статистику, всего три удара по воротам было у «Шахтера».

– После матчей УПЛ с «Оболонью» и «Вересом» у «Шахтера» будет поединок Лиги чемпионов с «Аталантой». С командой из Бергамо будет посложнее?
– Я думаю, «Аталанта» – это посложнее соперник. У «Болоньи» хорошая команда, но лидеров они продали. Риккардо Калафьори перешел в «Арсенал», а Джошуа Зиркзе – в «Манчестер Юнайтед». Лидеры ушли из «Болоньи», но команда все равно играет в довольно неплохой футбол. С «Аталантой» будет сложнее. Бергамаски Лигу Европы все-таки не просто так выиграли. С «Аталантой» всем сложно играть.

– «Бавария» вообще забила девять мячей загребскому «Динамо». Мюнхенцы – будущий соперник «Шахтера».
– «Бавария» очень хорошо выглядит. Что сказать? Запугивающее зрелище!

– «Шахтеру» уже надо настраиваться на поединок с такой «Баварией»?
– Дончане перед «Болоньей» убедительно сыграли в УПЛ против «Карпат». Лига чемпионов – это совершенно другой уровень и другие соперники. В атаке «горняки» неубедительно сыграли против «Болоньи». Новый формат Лиги чемпионов, разные соперники. Будем смотреть.

– «Динамо» вчера обыграло «Ворсклу» и вышло на первое место в УПЛ. Киевлян тоже ждет противостояние с итальянцами, а именно с «Лацио». Тоже непросто будет?
– Конечно, непросто. У римлян – хорошая команда. Нужно отдать должное «Динамо», которое прошло хороший отрезок. Они не попали в Лигу чемпионов, но, как по мне, они прошли хороший отрезок. Они сегодня демонстрируют хороший футбол. У них неплохая игра. Неплохо они выглядят. Система игры у «Динамо» сейчас очень хорошая.

– Что скажете насчет «Эпицентра»? Вы опять удачно сыграли, победив «Прикарпатье» 3:0 и закрепившись на втором месте в Группе А Первой лиги. Теперь у вашей команды центральный матч следующего тура Первой лиги против «Агробизнеса», который идет на первом месте. Как готовитесь к поединку?
– Готовимся к этой встрече и настраиваемся на соперника, как на лидера. Будут играть команды, которые занимают первое и второе место. Это всегда интересно. Действительно, это центральный матч. Мы готовимся.

– 23-летний форвард «Эпицентра» Даниил Кравчук забил уже шесть мячей и с этим показателем он является на данный момент лучшим голеадором Первой лиги. Что скажете о нем?
– Он в начале своего пути. Главное, чтобы он дальше также продолжал работать над собой. Есть ли задатки стать лучшим снайпером Первой лиги? Я всегда ребятам говорю, что нужно идти от поединка к поединку. Мы сейчас думаем только о ближайшем сопернике, а именно «Агробизнесе». Поэтому мысли сейчас только о следующем матче.

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Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
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Комментарии 7
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Strontium
Реально был 1 суперсейв.  Но потом бы хрен отыгрались.
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0
potemkin78
скорее сохранил в неприкосновенности
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0
FunnyCat_____
спас очко
взяли очко Итальянцы 
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0
Ukraine
Я вам скажу більше.
Я кричав перед Євро взяти різника в онову збірної - більшіть інгнорувала, включаючи головного тренера.
Я дивився усі матчі за останій рік, ні Луніну ні іншим і близько не рівнятись до Різника.
Але чомусь вперто його ніхто не хоче бачити.
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-3
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