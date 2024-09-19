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Лига чемпионов
19 сентября 2024, 18:20 | Обновлено 19 сентября 2024, 18:24
168
0

Главный тренер Монако: «Мы должны вывести из игры не только Ямала»

Ади Хюттер – о предстоящем матче Лиги чемпионов

19 сентября 2024, 18:20 | Обновлено 19 сентября 2024, 18:24
168
0
Главный тренер Монако: «Мы должны вывести из игры не только Ямала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ади Хюттер

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер поделился ожиданиями перед матчем с «Барселоной» в Лиге чемпионов.

«Все в клубе с нетерпением ждут возвращения в Лигу чемпионов. Лично у меня будут мурашки по коже, когда я услышу гимн. Нет ничего лучше. Думаю, мои игроки готовы, я подготовил их морально.

Против «Барселоны» нелегко защищаться, нужно действовать всей командой и убедиться, что все настроены правильно. Команда должна быть очень смелой и выкладываться полностью, потому что мы должны вывести из игры не только Ламина Ямала, но и Рафинью, Левандовски, Феррана Торреса... Это ключевой момент», – сказал Хюттер.

Встреча «Монако» – «Барселона» начнется в 22:00 по Киеву.

Монако – Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

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Барселона Монако Лига чемпионов Ади Хюттер Ламин Ямал
Владимир Клепач Источник: УЕФА
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