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Лига чемпионов
19 сентября 2024, 18:14 |
111
0

Защитник Интера: «Ничья с Сити – справедливая оценка наших усилий»

Ян-Аурель Биссек – о матче первого тура Лиги чемпионов

19 сентября 2024, 18:14 |
111
0
Защитник Интера: «Ничья с Сити – справедливая оценка наших усилий»
Getty Images/Global Images Ukraine. Янн Биссек

Центральный защитник «Интера» Янн-Аурель Биссек поделился впечатлениями от матча первого тура Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (ничья 0:0):

«Нелегко играть против «Сити», но мы сделали все, что должны были сделать, сыграв хороший матч. Ничья – это справедливая оценка приложенных нами усилий.

Я очень вырос в профессиональном плане за время выступлений в составе «Интера». Я рад играть в матчах такого уровня и полностью удовлетворен доверием со стороны тренера.

Мы должны будем сделать все возможное в следующих не менее тяжелых и важных противостояниях и, очевидно, в первую очередь будем думать о дерби против «Милана».

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Янн-Аурель Биссек Интер Милан Манчестер Сити - Интер Лига чемпионов
Олег Дидух Источник: ФК Интер Милан
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