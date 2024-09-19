Защитник Интера: «Ничья с Сити – справедливая оценка наших усилий»

Центральный защитник «Интера» Янн-Аурель Биссек поделился впечатлениями от матча первого тура Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (ничья 0:0):

«Нелегко играть против «Сити», но мы сделали все, что должны были сделать, сыграв хороший матч. Ничья – это справедливая оценка приложенных нами усилий.

Я очень вырос в профессиональном плане за время выступлений в составе «Интера». Я рад играть в матчах такого уровня и полностью удовлетворен доверием со стороны тренера.

Мы должны будем сделать все возможное в следующих не менее тяжелых и важных противостояниях и, очевидно, в первую очередь будем думать о дерби против «Милана».