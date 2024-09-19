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Англия
19 сентября 2024, 18:02 | Обновлено 19 сентября 2024, 19:04
281
0

Снова в строю. Миколенко вернулся после болезни

Виталий готов играть

19 сентября 2024, 18:02 | Обновлено 19 сентября 2024, 19:04
281
0
Снова в строю. Миколенко вернулся после болезни
ФК Эвертон. Виталий Миколенко

Защитник «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко снова готов играть. Пресс-cлужба ливерпульского клуба сообщает, что он вернулся после болезни.

Отметим, что пять дней назад Виталий был заменен в первом тайме матча АПЛ против «Астон Виллы» (2:3). Тренер Шон Дайч позже сказал, что Миколенко стало нехорошо, футболист приболел.

В нынешнем сезоне украинец принял участие в четырех матчах. Он пропустил игру с «Саутгемптоном» (1:1).

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Виталий Миколенко Эвертон Астон Вилла чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Астон Вилла - Эвертон восстановление
Владимир Клепач Источник: ФК Эвертон
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