Англия19 сентября 2024, 18:02 | Обновлено 19 сентября 2024, 19:04
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Снова в строю. Миколенко вернулся после болезни
Виталий готов играть
19 сентября 2024, 18:02 | Обновлено 19 сентября 2024, 19:04
281
0
Защитник «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко снова готов играть. Пресс-cлужба ливерпульского клуба сообщает, что он вернулся после болезни.
Отметим, что пять дней назад Виталий был заменен в первом тайме матча АПЛ против «Астон Виллы» (2:3). Тренер Шон Дайч позже сказал, что Миколенко стало нехорошо, футболист приболел.
В нынешнем сезоне украинец принял участие в четырех матчах. Он пропустил игру с «Саутгемптоном» (1:1).
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