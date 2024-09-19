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Украина. Премьер лига
19 сентября 2024, 16:45 | Обновлено 19 сентября 2024, 17:49
74
0

Бондаренко после хет-трика вошел в топ-10 лучших по системе гол+пас

Лидером рейтинга лучших в остается Александр Назаренко из Полесья

19 сентября 2024, 16:45 | Обновлено 19 сентября 2024, 17:49
74
0
Бондаренко после хет-трика вошел в топ-10 лучших по системе гол+пас
ФК Шахтер. Артем Бондаренко

По итогам 6-го тура УПЛ изменился список лучших игроков по системе гол+пас.

Лидером остается футболист Полесья Александр Назаренко, забивший 6 голов и сделавший 3 ассиста.

Хавбек Шахтера Артем Бондаренко ворвался в топ-10, сделав хет-трик в матче против Карпат (5:2).

Рейтинг игроков УПЛ по системе гол+пас

  • 1. Александр Назаренко (Полесье): 6+3=9
  • 2. Илья Квасница (Рух): 3+3=6
  • 3. Игорь Краснопир (Рух): 4+0=4
  • 4. Александр Филиппов (Александрия): 3+1=4
  • 4. Алексей Гуцуляк (Полесье): 3+1 = 4
  • 4. Артем Бондаренко (Шахтер): 3+1=4
  • 4. Амвросий Чачуа (Карпаты): 3+1=4
  • 8. Ярослав Карабин (Рух): 2+2=4
  • 8. Мухаррем Яшари (ЛНЗ): 2+2=4
  • 8. Владислав Шарай (Верес): 2+2=4
  • 11. Николай Шапаренко (Динамо): 1+3=4

В списке лучших голеадоров сезона также лидирует Александр Назаренко, имея 6 забитых мячей.

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Николай Степанов Источник: УПЛ-ТВ
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