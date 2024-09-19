Ардит ТОЛИ: «Чемпионат Украины по футболу очень сильный»

Бывший опорный полузащитник «Ворсклы» Ардит Толи, который является воспитанником академии «Олимпиакоса», объяснил, почему у него не получилось заиграть в Украине, подчеркнув, что считает местную Премьер-лигу очень сильным соревнованием.

«Поначалу в Украине дела шли очень хорошо, я быстро адаптировался и сыграл несколько матчей со своей командой. Потом мой клуб был вынужден переехать с того стадиона, где играл, из-за войны».

«У нас были трудности в этом направлении. Я немного отстал с подготовкой и это сказывалось, ведь чемпионат был очень сильным. Мне хотелось играть регулярно, поэтому я решил вернуться в Суперлигу Албании. Я постоянно следил за чемпионатом, пока был в Украине. Профессор Илири знает меня как игрока, я знаю, насколько могу ему помочь, и теперь хочу выкладываться за «Динамо» в каждом матче», – сказал Толи.

Напомним, недавно стало известно, что Ардит Толи продолжит карьеру в «Динамо» из Тираны.