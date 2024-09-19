Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ардит ТОЛИ: «Чемпионат Украины по футболу очень сильный»
Украина. Премьер лига
19 сентября 2024, 17:10 |
370
0

Ардит ТОЛИ: «Чемпионат Украины по футболу очень сильный»

Мнение албанского экс-легионера «Ворсклы»

19 сентября 2024, 17:10 |
370
0
Ардит ТОЛИ: «Чемпионат Украины по футболу очень сильный»
abcnews.al. Ардит Толи

Бывший опорный полузащитник «Ворсклы» Ардит Толи, который является воспитанником академии «Олимпиакоса», объяснил, почему у него не получилось заиграть в Украине, подчеркнув, что считает местную Премьер-лигу очень сильным соревнованием.

«Поначалу в Украине дела шли очень хорошо, я быстро адаптировался и сыграл несколько матчей со своей командой. Потом мой клуб был вынужден переехать с того стадиона, где играл, из-за войны».

«У нас были трудности в этом направлении. Я немного отстал с подготовкой и это сказывалось, ведь чемпионат был очень сильным. Мне хотелось играть регулярно, поэтому я решил вернуться в Суперлигу Албании. Я постоянно следил за чемпионатом, пока был в Украине. Профессор Илири знает меня как игрока, я знаю, насколько могу ему помочь, и теперь хочу выкладываться за «Динамо» в каждом матче», – сказал Толи.

Напомним, недавно стало известно, что Ардит Толи продолжит карьеру в «Динамо» из Тираны.

По теме:
Александрия – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Карпаты
Черноморец – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ардит Толи Ворскла Полтава Динамо Тирана Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Алексей Сливченко Источник: Panorama Sport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Скиллы Скиллачи
Футбол | 19 сентября 2024, 15:10 0
Скиллы Скиллачи
Скиллы Скиллачи

Sport.ua вспоминает лучшего игрока чемпионата мира-90, который ушел из жизни в 59-летнем возрасте

Появились новые детали задержания Усика. Инсайдер соврал?
Бокс | 19 сентября 2024, 08:18 4
Появились новые детали задержания Усика. Инсайдер соврал?
Появились новые детали задержания Усика. Инсайдер соврал?

Сергей Лапин не летел вместе с Александром

Один из сильнейших клубов мира хочет купить Лунина. Он заменит легенду
Футбол | 19.09.2024, 07:44
Один из сильнейших клубов мира хочет купить Лунина. Он заменит легенду
Один из сильнейших клубов мира хочет купить Лунина. Он заменит легенду
Финалист Лиги чемпионов. Известно, кто может заменить Фонсеку в Милане
Футбол | 19.09.2024, 10:14
Финалист Лиги чемпионов. Известно, кто может заменить Фонсеку в Милане
Финалист Лиги чемпионов. Известно, кто может заменить Фонсеку в Милане
Легендарный Леннокс Льюис рассказал, как бы завершился его бой с Усиком
Бокс | 18.09.2024, 18:31
Легендарный Леннокс Льюис рассказал, как бы завершился его бой с Усиком
Легендарный Леннокс Льюис рассказал, как бы завершился его бой с Усиком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Аргентина переиграла Афганистан. Турнирные таблицы ЧМ: Украина – третья
Аргентина переиграла Афганистан. Турнирные таблицы ЧМ: Украина – третья
18.09.2024, 20:39 4
Футзал
Известно, из-за чего Усика решили арестовать в Польше. Что не понравилось?
Известно, из-за чего Усика решили арестовать в Польше. Что не понравилось?
18.09.2024, 09:04 29
Бокс
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Какое место занимает Шахтер?
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Какое место занимает Шахтер?
19.09.2024, 06:23 13
Футбол
Обидчики Динамо стартовали в Лиге чемпионов с разгромного поражения
Обидчики Динамо стартовали в Лиге чемпионов с разгромного поражения
18.09.2024, 21:40 24
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Довбик остался без наставника. Рома уволила тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Довбик остался без наставника. Рома уволила тренера
18.09.2024, 10:11 39
Футбол
Усик высказался о своем аресте в Польше. Александр рассказал, что случилось
Усик высказался о своем аресте в Польше. Александр рассказал, что случилось
18.09.2024, 00:45 19
Бокс
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
19.09.2024, 01:45
Футбол
Беленюк рассказал новые детали ареста Усика в Польше. Когда его отпустят?
Беленюк рассказал новые детали ареста Усика в Польше. Когда его отпустят?
18.09.2024, 00:15 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем