Опорник, покинувший летом Ворсклу, перешел в албанское Динамо

27-летний опорный полузащитник Ардит Толи, который нынешним летом покинул «Ворсклу», после нескольких месяцев наконец-то нашел новый клуб.

Футболист, в активе которого один матч за сборную Албании, продолжит карьеру в этой стране – в рядах «Динамо» из Тираны. Об этом сообщает botasot.al.

В «Ворсклу» Толи перешел в августе 2022 года из «Тираны» за 120 тысяч евро. Сыграл за полтавчан 18 официальных матчей, в которых отличился 1 ассистом.