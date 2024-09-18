Украина. Премьер лига18 сентября 2024, 23:07 |
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Опорник, покинувший летом Ворсклу, перешел в албанское Динамо
Ардит Толи продолжит карьеру в Тиране
18 сентября 2024, 23:07 |
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27-летний опорный полузащитник Ардит Толи, который нынешним летом покинул «Ворсклу», после нескольких месяцев наконец-то нашел новый клуб.
Футболист, в активе которого один матч за сборную Албании, продолжит карьеру в этой стране – в рядах «Динамо» из Тираны. Об этом сообщает botasot.al.
В «Ворсклу» Толи перешел в августе 2022 года из «Тираны» за 120 тысяч евро. Сыграл за полтавчан 18 официальных матчей, в которых отличился 1 ассистом.
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