Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Опорник, покинувший летом Ворсклу, перешел в албанское Динамо
Украина. Премьер лига
18 сентября 2024, 23:07 |
181
0

Опорник, покинувший летом Ворсклу, перешел в албанское Динамо

Ардит Толи продолжит карьеру в Тиране

18 сентября 2024, 23:07 |
181
0
Опорник, покинувший летом Ворсклу, перешел в албанское Динамо
botasot.al. Ардит Толи

27-летний опорный полузащитник Ардит Толи, который нынешним летом покинул «Ворсклу», после нескольких месяцев наконец-то нашел новый клуб.

Футболист, в активе которого один матч за сборную Албании, продолжит карьеру в этой стране – в рядах «Динамо» из Тираны. Об этом сообщает botasot.al.

В «Ворсклу» Толи перешел в августе 2022 года из «Тираны» за 120 тысяч евро. Сыграл за полтавчан 18 официальных матчей, в которых отличился 1 ассистом.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Центрбек Руха перешел в потерпевший крах французский Бордо
ПИХАЛЕНОК – о матче с Ворсклой, дебюте новичков и поединке против Лацио
ОФИЦИАЛЬНО. Звездный экс-игрок МЮ перешел в Грецию
Ардит Толи Ворскла Полтава Динамо Тирана трансферы свободный агент трансферы УПЛ
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Болонья – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 18 сентября 2024, 18:12 52
Болонья – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Болонья – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Есть все предпосылки для «горняков» стартовать удачно

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Работал со многими великими вратарями, но Куртуа...»
Футбол | 18 сентября 2024, 23:06 0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Работал со многими великими вратарями, но Куртуа...»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Работал со многими великими вратарями, но Куртуа...»

Тренер считает бельгийца лучшим вратарем мира

«Это позор на весь мир!» Польский промоутер отреагировал на арест Усика
Бокс | 18.09.2024, 09:15
«Это позор на весь мир!» Польский промоутер отреагировал на арест Усика
«Это позор на весь мир!» Польский промоутер отреагировал на арест Усика
Известна причина, почему Усика арестовали в Польше. Все из-за товарища
Бокс | 18.09.2024, 07:37
Известна причина, почему Усика арестовали в Польше. Все из-за товарища
Известна причина, почему Усика арестовали в Польше. Все из-за товарища
В команде Усика нашли виновных в аресте Александра в аэропорту в Польше
Бокс | 18.09.2024, 00:28
В команде Усика нашли виновных в аресте Александра в аэропорту в Польше
В команде Усика нашли виновных в аресте Александра в аэропорту в Польше
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мудрик будет играть в Серии А? Челси рассматривает его обмен на мегазвезду
Мудрик будет играть в Серии А? Челси рассматривает его обмен на мегазвезду
16.09.2024, 21:10 22
Футбол
Усик высказался о чувствах Фьюри, который лишился реванша за абсолют
Усик высказался о чувствах Фьюри, который лишился реванша за абсолют
17.09.2024, 08:19
Бокс
ВИДЕО. Что случилось? Усика арестовали в Польше и надели наручники!
ВИДЕО. Что случилось? Усика арестовали в Польше и надели наручники!
17.09.2024, 23:07 19
Бокс
Усик высказался о своем аресте в Польше. Александр рассказал, что случилось
Усик высказался о своем аресте в Польше. Александр рассказал, что случилось
18.09.2024, 00:45 18
Бокс
Милевский и его друг сорвали куш на ставках. Выиграли более полумиллиона
Милевский и его друг сорвали куш на ставках. Выиграли более полумиллиона
17.09.2024, 11:51 8
Футбол
Челси принял жесткое решение относительно будущего Мудрика. Это не аренда
Челси принял жесткое решение относительно будущего Мудрика. Это не аренда
17.09.2024, 07:33 44
Футбол
Конфликт в сборной Украины. Мудрик и Шапаренко не поделили 10-й номер
Конфликт в сборной Украины. Мудрик и Шапаренко не поделили 10-й номер
16.09.2024, 18:18 152
Футбол
Сын легенды Шахтера заявил, что будет болеть за Болонью против горняков
Сын легенды Шахтера заявил, что будет болеть за Болонью против горняков
16.09.2024, 20:40 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем