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19 сентября 2024, 15:59 | Обновлено 19 сентября 2024, 16:38
360
0

ФОТО. На конференции УЕФА в Берлине отметили успех сборных Украины

Унаи Мельгоса стал одним из ключевых участников конференции

19 сентября 2024, 15:59 | Обновлено 19 сентября 2024, 16:38
360
0
ФОТО. На конференции УЕФА в Берлине отметили успех сборных Украины
УАФ

На 14-й конференции тренеров сборных команд и технических директоров национальных ассоциаций, организованной УЕФА в Берлине, было особенно отмечено достижение украинских сборных за последний год.

Одним из ключевых участников конференции стал наставник молодежной сборной Украины Уная Мельгоса, который вместе с представителями Италии и Хорватии принял участие в круглом столе, где обсуждались успехи вертикали сборных Украины. Украина является одной из четырех национальных ассоциаций, чьи сборные смогли достичь выдающихся результатов: выхода на чемпионаты Европы среди национальных команд, а также в категориях U-17, U-19, и классификации на ЧМ-2025 U-20. Кроме Украины, подобными результатами могут похвастаться только Испания, Италия и Франция.

Первая часть мероприятия была посвящена теме участия сборных в Евро-2024. Организаторы подготовили большой пласт статистической и аналитической информации и исследований, собранных и проведенных во время турнира. Перед собравшимися выступили наставники сборных Германии (Юлиан Нагельсманн), Португалии (Роберто Мартинес), Грузии (Вилли Саньоль) и Испании (Луис де ла Фуэнте).

Вторая часть конференции, посвященная работе технических директоров, в частности касалась анализа успехов украинских сборных. Обсуждались методики, способствовавшие этому, и как УЕФА может помочь другим ассоциациям достигать подобных результатов.

Унаи Мельгоса поделился своими впечатлениями: «Очень насыщенные и продуктивные дни. Это позволило нам получить разные точки зрения на мировой футбол и футбол сборных. Поделиться впечатлениями и опытом от работы в разных контекстах и ​​в разных условиях. А также благодаря общению наладить новые контакты для украинского футбола. Во время этого события организаторы также очень ясно осветили успехи всей вертикали сборных Украины за последний год. А это в свою очередь придает еще больше сил для дальнейшей работы и улучшения всего института сборных».

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УЕФА сборная Украины по футболу U-21 Унаи Мельгоса Евро-2024 сборная Украины по футболу Евро-2025 U-21 Юлиан Нагельсманн Роберто Мартинес Вилли Саньоль Луис де ла Фуэнте
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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