Вечером 10 сентября прошел матч квалификации Евро-2025 U-21 между командами Северной Ирландии U-21 и Украины U-21.

Команда Унаи Мельгосы выиграла поединок в городе Баллимина на стадионе Шоуграундс (2:1).

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Сине-желтые лидируют в группе с 24 очками из 24, опережая Англию (19 из 24).

Украинская команда гарантировала себе выход на Евро-2025 U-21!

Евро-2025 U-21. 8-й тур, 10 сентября, Баллимина (Северная Ирландия)

Северная Ирландия – Украина U-21 – 1:2

Голы: Чарли Аллен, 80 (пен) – Назар Волошин, 10, Максим Брагару, 30

ФОТО. Большой успех. Как молодежка победила Северную Ирландию и вышла на ЧЕ