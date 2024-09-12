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Молодежные турниры
12 сентября 2024, 06:23 | Обновлено 12 сентября 2024, 07:05
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0

ФОТО. Большой успех. Как молодежка победила Северную Ирландию и вышла на ЧЕ

Сине-желтые лидируют в группе с 24 очками из 24, опережая Англию

12 сентября 2024, 06:23 | Обновлено 12 сентября 2024, 07:05
470
0
ФОТО. Большой успех. Как молодежка победила Северную Ирландию и вышла на ЧЕ
УАФ

Вечером 10 сентября прошел матч квалификации Евро-2025 U-21 между командами Северной Ирландии U-21 и Украины U-21.

Команда Унаи Мельгосы выиграла поединок в городе Баллимина на стадионе Шоуграундс (2:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сине-желтые лидируют в группе с 24 очками из 24, опережая Англию (19 из 24).

Украинская команда гарантировала себе выход на Евро-2025 U-21!

Евро-2025 U-21. 8-й тур, 10 сентября, Баллимина (Северная Ирландия)

Северная Ирландия – Украина U-21 – 1:2

Голы: Чарли Аллен, 80 (пен) – Назар Волошин, 10, Максим Брагару, 30

ФОТО. Большой успех. Как молодежка победила Северную Ирландию и вышла на ЧЕ

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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