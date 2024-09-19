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Лига чемпионов
19 сентября 2024, 16:25 | Обновлено 19 сентября 2024, 16:34
746
0

Конопля рассказал о травме в матче Лиги чемпионов с Болоньей

Ефима ударили в косую мышцу

19 сентября 2024, 16:25 | Обновлено 19 сентября 2024, 16:34
746
0
Конопля рассказал о травме в матче Лиги чемпионов с Болоньей
ФК Шахтер Донецк. Бондарь, Сикан, Конопля

Правый защитник «Шахтера» Ефим Конопля рассказал о своей травме, полученной в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Болоньей» (0:0).

«Болит бок, больно нагибаться, ударили в косую мышцу. Пока не знаем деталей, нужно обследование, наверное, МРТ», – сказал Конопля.

25-летний украинец был заменен на 41-й минуте игры. Отметим, что на 35-й минуте вместо травмированного Даниила Сикана вышел Невертон.

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Болонья травма Шахтер Донецк Лига чемпионов Ефим Конопля Болонья - Шахтер
Владимир Клепач Источник: Трибуна
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