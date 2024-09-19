Конопля рассказал о травме в матче Лиги чемпионов с Болоньей

Правый защитник «Шахтера» Ефим Конопля рассказал о своей травме, полученной в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Болоньей» (0:0).

«Болит бок, больно нагибаться, ударили в косую мышцу. Пока не знаем деталей, нужно обследование, наверное, МРТ», – сказал Конопля.

25-летний украинец был заменен на 41-й минуте игры. Отметим, что на 35-й минуте вместо травмированного Даниила Сикана вышел Невертон.