Лига чемпионов19 сентября 2024, 16:25 | Обновлено 19 сентября 2024, 16:34
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Конопля рассказал о травме в матче Лиги чемпионов с Болоньей
Ефима ударили в косую мышцу
19 сентября 2024, 16:25 | Обновлено 19 сентября 2024, 16:34
746
0
Правый защитник «Шахтера» Ефим Конопля рассказал о своей травме, полученной в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Болоньей» (0:0).
«Болит бок, больно нагибаться, ударили в косую мышцу. Пока не знаем деталей, нужно обследование, наверное, МРТ», – сказал Конопля.
25-летний украинец был заменен на 41-й минуте игры. Отметим, что на 35-й минуте вместо травмированного Даниила Сикана вышел Невертон.
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