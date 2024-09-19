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Лига чемпионов
19 сентября 2024, 15:41 | Обновлено 19 сентября 2024, 16:20
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0

Азиатская Лига чемпионов. Турнирная таблица после первого тура

Все команды поделены на две зоны – Восточную и Западную

19 сентября 2024, 15:41 | Обновлено 19 сентября 2024, 16:20
99
0
Азиатская Лига чемпионов. Турнирная таблица после первого тура
AFC

18 сентября состоялись заключительные матчи 1-го тура Лиги чемпионов Азии.

Сформирована турнирная таблица, в которой все команды поделены на две зоны – Восточную и Западную.

По 4 команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала, а еще по 4 клуба будут играть дополнительный раунд плей-офф.

Лига чемпионов Азии

1-й тур, 18 сентября

  • Ульсан Хендай (Южная Корея) – Кавасаки Фронтале (Япония) – 0:1
  • Шанхай Порт (Китай) – Джохор Дарул Тазим (Малайзия) – 2:2

Турнирные таблицы

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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