Азиатская Лига чемпионов. Турнирная таблица после первого тура

18 сентября состоялись заключительные матчи 1-го тура Лиги чемпионов Азии.

Сформирована турнирная таблица, в которой все команды поделены на две зоны – Восточную и Западную.

По 4 команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала, а еще по 4 клуба будут играть дополнительный раунд плей-офф.

Лига чемпионов Азии

1-й тур, 18 сентября

Ульсан Хендай (Южная Корея) – Кавасаки Фронтале (Япония) – 0:1

Шанхай Порт (Китай) – Джохор Дарул Тазим (Малайзия) – 2:2

Турнирные таблицы