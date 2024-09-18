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18 сентября 2024, 07:57 | Обновлено 18 сентября 2024, 08:17
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Азиатская ЛЧ. Аль-Хиляль выиграл с голами Канселу и Милинковича-Савича

Александар Митрович не забил пенальти в матче против клуба Аль-Райян

18 сентября 2024, 07:57 | Обновлено 18 сентября 2024, 08:17
159
0
Азиатская ЛЧ. Аль-Хиляль выиграл с голами Канселу и Милинковича-Савича
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 17 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги чемпионов Азии.

Аль-Хиляль уверенно выиграл гостевой матч против катарского клуба Аль-Райян (3:1).

У победителей голы забили Сергей Милинкович-Савич, Жоау Канселу и Маркос Леонардо.

Форвард саудовского клуба Александар Митрович не забил пенальти.

Лига чемпионов Азии. 1-й тур, 18 сентября

Аль-Райян (Катар) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – 1:3

Голы: Роджер Гедеш, 47 – Милинкович-Савич, 15, Канселу, 42, Маркос Леонардо, 44

Незабитый пенальти: Митрович (Аль-Хиляль), 71

Другие результаты игрового дня

  • Кванджу (Южная Корея) – Йокогама Маринос (Япония) – 7:3
  • Шаньдун Тайшань (Китай) – Сентрал Кост Маринерс (Австралия) – 3:1
  • Бурирам Юнайтед (Таиланд) – Виссел Кобе (Япония) – 0:0
  • Шанхай Шеньхуа (Китай) – Пхохан Стилерс (Южная Корея) – 4:1
  • Пахтакор (Узбекистан) – Аль-Васл (ОАЭ) – 0:1

Турнирные таблицы

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Лига чемпионов Азии Аль-Райян Аль-Хиляль Александар Митрович Жоау Канселу Сергей Милинкович-Савич Маркос Леонардо Кванджу Йокогама Маринос Шаньдун Тайшань Сентрал Кост Маринерс Виссел Кобе Шанхай Шеньхуа Пхохан Стилерс Пахтакор Аль-Васл Бурирам Юнайтед
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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