Азиатская ЛЧ. Аль-Хиляль выиграл с голами Канселу и Милинковича-Савича
Александар Митрович не забил пенальти в матче против клуба Аль-Райян
Вечером 17 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги чемпионов Азии.
Аль-Хиляль уверенно выиграл гостевой матч против катарского клуба Аль-Райян (3:1).
У победителей голы забили Сергей Милинкович-Савич, Жоау Канселу и Маркос Леонардо.
Форвард саудовского клуба Александар Митрович не забил пенальти.
Лига чемпионов Азии. 1-й тур, 18 сентября
Аль-Райян (Катар) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – 1:3
Голы: Роджер Гедеш, 47 – Милинкович-Савич, 15, Канселу, 42, Маркос Леонардо, 44
Незабитый пенальти: Митрович (Аль-Хиляль), 71
Другие результаты игрового дня
- Кванджу (Южная Корея) – Йокогама Маринос (Япония) – 7:3
- Шаньдун Тайшань (Китай) – Сентрал Кост Маринерс (Австралия) – 3:1
- Бурирам Юнайтед (Таиланд) – Виссел Кобе (Япония) – 0:0
- Шанхай Шеньхуа (Китай) – Пхохан Стилерс (Южная Корея) – 4:1
- Пахтакор (Узбекистан) – Аль-Васл (ОАЭ) – 0:1
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