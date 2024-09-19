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Кубок Дэвиса
19 сентября 2024, 15:57 | Обновлено 19 сентября 2024, 16:02
295
0

Стали известны результаты жеребьевки плей-офф Кубка Дэвиса

Матчи пройдут 19-24 ноября в Малаге

19 сентября 2024, 15:57 | Обновлено 19 сентября 2024, 16:02
295
0
Стали известны результаты жеребьевки плей-офф Кубка Дэвиса
Davis Cup. Флавио Коболли

Состоялась жеребьевка плей-офф Кубка Дэвиса.

В верхней половине сетки Италия сыграет с Аргентиной, Австралия – с США.

В нижней половине Германия встретится с Канадой, Испания – с Нидерландами.

Плей-офф финала пройдет в Малаге с 19 по 24 ноября.

Матчи группового раунда финала Кубка Дэвиса 2024 состоялись на прошлой неделе.

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Стали известны все участники плей-офф финала Кубка Дэвиса 2024
Кубок Дэвиса-2024 сборная Италии по теннису сборная Австралии по теннису сборная США по теннису сборная Нидерландов по теннису сборная Испании по теннису сборная Аргентины по теннису сборная Канады по теннису сборная Германии по теннису
Владимир Клепач Источник: Davis Cup
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