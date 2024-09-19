Стали известны результаты жеребьевки плей-офф Кубка Дэвиса

Состоялась жеребьевка плей-офф Кубка Дэвиса.

В верхней половине сетки Италия сыграет с Аргентиной, Австралия – с США.

В нижней половине Германия встретится с Канадой, Испания – с Нидерландами.

Плей-офф финала пройдет в Малаге с 19 по 24 ноября.

Матчи группового раунда финала Кубка Дэвиса 2024 состоялись на прошлой неделе.