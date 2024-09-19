Кубок Дэвиса19 сентября 2024, 15:57 | Обновлено 19 сентября 2024, 16:02
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Стали известны результаты жеребьевки плей-офф Кубка Дэвиса
Матчи пройдут 19-24 ноября в Малаге
19 сентября 2024, 15:57 | Обновлено 19 сентября 2024, 16:02
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Состоялась жеребьевка плей-офф Кубка Дэвиса.
В верхней половине сетки Италия сыграет с Аргентиной, Австралия – с США.
В нижней половине Германия встретится с Канадой, Испания – с Нидерландами.
Плей-офф финала пройдет в Малаге с 19 по 24 ноября.
Матчи группового раунда финала Кубка Дэвиса 2024 состоялись на прошлой неделе.
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