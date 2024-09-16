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Кубок Дэвиса
16 сентября 2024, 06:50 |
2062
0

Финал Кубка Дэвиса 2024. Результаты матчей. Итоги групповой стадии

С 10 по 15 сентября состоялся групповой этап командного турнира

16 сентября 2024, 06:50 |
2062
0
Финал Кубка Дэвиса 2024. Результаты матчей. Итоги групповой стадии
Getty Images/Global Images Ukraine

10 сентября стартовал финал Кубка Дэвиса 2024.

Турнир пройдет в два этапа: групповая стадия и плей-офф.

Шестнадцать стран приняли участие в групповом этапе финала, который прошел на неделе с 10 по 15 сентябр в четырех городах – Болонье, Манчестере, Валенсии и Чжухае.

16 стран были разделены на четыре группы и соревновались по круговой системе. Две лучшие команды в каждой группе после круговой системы прошли в «Финал восьмерых». Плей-офф финала пройдет в Малаге с 19 по 24 ноября.

В групповом этапе участие приняли следующие команды:

  • 2 финалиста Финала 2023 года (Австралия и Италия);
  • 2 команды, которые получили wild card (Великобритания и Испания);
  • 12 победителей отборочного тура в феврале 2023 года (Аргентина, Бельгия, Бразилия, Канада, Чили, Чехия, Финлянди, Франция, Германия, Нидерланды, Словакия, США).

В Финал восьмерых пробились: Италия, Нидерланды, Испания, Австралия, США, Германия, Канада, Аргентина.

ГРУППОВОЙ ЭТАП

Группа А

Команда Матчи В-П Очки
1 Италия 3 6-3 3
2 Бельгия 3 4-5 1
3 Нидерланды 3 4-5 1
4 Бразилия 3 4-5 1

Вторник, 10 сентября

Нидерланды – Бельгия – 1:2

  • Ботик ван де Зандсхульп – Рафаэль Коллиньон – 7:5, 7:6 (8:6)
  • Таллон Грикспор – Зизу Бергс – 2:6, 7:6 (7:2), 3:6
  • Уэсли Кольхоф / Ботик ван де Зандсхульп – Сандер Жилле/Йоран Флиген – 6:4, 6:7 (5:7), 4:6

Среда, 11 сентября

Италия – Бразилия – 2:1

  • Маттео Берреттини – Жуан Фонсека – 6:1, 7:6 (7:5)
  • Маттео Арнальди – Тиаго Монтейро – 7:5, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5)
  • Симоне Боллели / Андреа Вавассори – Рафаэль Матос / Марсело Мело – 7:6 (7:3), 6:7 (6:8), 5:7

Четверг, 12 сентября

Нидерланды – Бразилия – 2:1

  • Ботик ван де Зандсхульп – Жуан Фонсека – 4:6, 6:7 (3:7)
  • Таллон Грикспор – Тиаго Монтейро – 7:6 (7:2), 6:4
  • Уэсли Кольхоф / Ботик ван де Зандсхульп – Рафаэль Матос / Марсело Мело – 6:4, 7:6 (7:5)

Пятница, 13 сентября

Италия – Бельгия – 2:1

  • Маттео Берреттини – Александер Блокс – 3:6, 6:2, 7:5
  • Флавио Коболли – Зизу Бергс – 3:6, 7:6 (7:5), 0:6
  • Симоне Боллели / Андреа Вавассори – Сандер Жилле / Йоран Флиген – 7:6 (7:2), 7:5

Суббота, 14 сентября

Бельгия – Бразилия – 1:2

  • Рафаэль Коллиньон – Жуан Фонсека – 3:6, 7:6 (7:2), 3:6
  • Зизу Бергс – Тиаго Монтейра – 6:4, 6:7 (5:7), 5:7
  • Сандер Жилле / Йоран Флиген – Рафаэль Матос / Фелипе Мелигени – 6:3, 3:6, 6:4

Воскресенье, 15 сентября

Италия – Нидерланды – 2:1

  • Маттео Берреттини – Ботик ван де Зандсхульп – 3:6, 6:4, 6:4
  • Флавио Коболли – Таллон Грикспор – 7:6 (7:4), 4:6, 3:6
  • Симоне Боллели / Андреа Вавассори – Уэсли Кольхоф / Ботик ван де Зандсхульп – 6:7 (6:8), 5:7

Группа В

Команда Матчи В-П Очки
1 Австралия 3 6-3 2
2 Испания 3 7-2 3
3 Франция 3 4-5 1
4 Чехия 3 1-8 0

Вторник, 10 сентября

Австралия – Франция – 2:1

  • Танаси Коккинакис – Артур Фис – 7:6 (7:4), 7:6 (7:3)
  • Алексей Попырин – Уго Умбер – 3:6, 2:6
  • Мэттью Эбден / Макс Перселл – Пьер-Юг Эрбер / Эдуар Роже-Васслен – 7:5, 5:7, 6:3

Среда, 11 сентября

Чехия – Испания – 0:3

  • Иржи Легечка – Роберто Баутиста Агут – 6:7 (1:7), 4:6
  • Томаш Махач – Карлос Алькарас – 7:6 (7:3), 1:6, RET., Махач
  • Якуб Меншик / Адам Павлашек – Карлос Алькарас / Марсель Гранольерс – 7:6 (7:2), 3:6, 6:7 (2:7)

Четверг, 12 сентября

Австралия – Чехия – 3:0

  • Танаси Коккинакис – Якуб Меншик – 6:2, 6:7 (2:7), 6:3
  • Алексей Попырин – Томаш Махач – 1:0, RET., Махач
  • Мэтт Эбден / Макс Перселл – Якуб Меншик / Адам Павлашек – 6:4, 6:2

Пятница, 13 сентября

Франция – Испания – 1:2

  • Артур Фис – Роберто Баутиста Агут – 6:2, 5:7, 3:6
  • Уго Умбер – Карлос Алькарас – 3:6, 3:6
  • Пьер-Юг Эрбер / Эдуар Роже-Васслен – Пабло Карреньо Буста / Марсель Гранольерс – 7:6 (9:7), 6:7 (10:12), [10:8]

Суббота, 14 сентября

Чехия – Франция – 1:2

  • Якуб Меншик – Артур Риндеркнех – 2:6, 6:3, 7:5
  • Иржи Лехечка – Артур Фис – 7:6 (7:5), 5:7, 4:6
  • Якуб Меншик / Адам Павлашек – Пьер-Юг Эрбер / Артур Риндеркнех – 6:7 (5:7), 5:7

Воскресенье, 15 сентября

Австралия – Испания – 1:2

  • Джордан Томпсон – Пабло Карреньо Буста – 6:2, 2:6, 6:7 (3:7)
  • Алексей Попырин – Мартинес Портеро – 6:4, 6:4
  • Мэтт Эбден / Макс Перселл – Пабло Карреньо Буста / Марсель Гранольерс – 7:5, 4:6, 4:6

Группа С

Команда Матчи В-П Очки
1 Германия 3 7-2 2
2 США 3 8-1 3
3 Словакия 3 1-8 0
4 Чили 3 2-7 1

Вторник, 10 сентября

Германия – Словакия – 3:0

  • Максимилиан Мартерер – Лукаш Клейн – 6:4, 7:5
  • Янник Ханфманн – Йозеф Ковалик – 3:6, 6:3, 7:6 (7:3)
  • Кевин Кравиц / Тим Пюц – Лукаш Клейн / Игорь Зеленай – 7:5, 6:3

Среда, 11 сентября

США – Чили – 3:0

  • Рейлли Опелка – Кристиан Гарин – 6:3, 4:6, 7:6 (7:3)
  • Брендон Накашима – Алехандро Табило – 7:6 (7:5), 2:6, 7:6 (7:3)
  • Остин Крайчек / Раджив Рам – Томас Барриос / Матиас Сото – 4:6, 6:4, 7:6 (7:3)

Четверг, 12 сентября

Германия – Чили – 3:0

  • Максимилиан Мартерер – Томас Барриос – 6:1, 6:3
  • Янник Ханфманн – Алехандро Табило – 7:5, 6:4
  • Кевин Кравиц / Тим Пюц – Томас Барриос / Матиас Сото – 6:1, 6:3

Пятница, 13 сентября

США – Словакия – 3:0

  • Маккензи Макдональд – Лукаш Клейн – 6:4, 6:3
  • Брендон Накашима – Йозеф Ковалик – 6:3, 6:3
  • Остин Крайчек / Раджив Рам – Лукаш Клейн / Норберт Гомбош – 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), [10:1]

Суббота, 14 сентября

Германия – США – 1:2

  • Генри Сквайр – Рейлли Опелка – 7:6 (7:4), 6:7 (9:11), 3:6
  • Максимилиан Мартерер – Брендон Накашима – 4:6, 2:6
  • Кевин Кравиц / Тим Пюц – Остин Крайчек / Раджив Рам – 6:1, 7:6 (7:4)

Воскресенье, 15 сентября

Словакия – Чили – 1:2

  • Норберт Гомбош – Кристиан Гарин – 6:2, 1:6, 2:6
  • Йозеф Ковалик – Алехандро Табило – 6:4, 6:7 (5:7), 6:1
  • Лукаш Клейн / Норберт Гомбош – Томас Барриос / Николас Харри – 4:6, 7:6 (7:3), 6:7 (5:7)

Группа D

Команда Матчі В-П Очки
1 Канада 3 7-2 3
2 Великобритания 3 4-5 1
3 Аргентина 3 6-3 2
4 Финляндия 3 1-8 0

Вторник, 10 сентября

Канада – Аргентина – 2:1

  • Денис Шаповалов – Франсиско Черундоло – 7:5, 6:3
  • Феликс Оже-Альяссим – Себастьян Баес – 6:3, 6:3
  • Вашек Поспишил / Денис Шаповалов – Максимо Гонсалес / Андрес Мольтени – 6:2, 3:6, 2:6

Среда, 11 сентября

Финляндия – Великобритания – 1:2

  • Ээро Васа – Ден Эванс – 6:7 (3:7), 2:6
  • Отто Виртанен – Билли Харрис – 4:6, 6:7 (4:7)
  • Харри Хелиоваара / Отто Виртанен – Ден Эванс / Нил Скупски – 7:6 (7:4), 7:5

Четверг, 12 сентября

Канада – Финляндия – 3:0

  • Денис Шаповалов – Ээро Васа – 7:6 (7:2), 6:2
  • Феликс Оже-Альяссим – Отто Виртанен – 6:2, 6:3
  • Феликс Оже-Альяссим / Денис Шаповалов – Харри Хелиоваара / Отто Виртанен – 6:2, 7:5

Пятница, 13 сентября

Великобритания – Аргентина – 1:2

  • Дэн Эванс – Томас Мартин Этчеверри – 2:6, 5:7
  • Джек Дрейпер – Франсиско Черундоло – 6:7 (4:7), 5:7
  • Ден Эванс / Нил Скупски – Максимо Гонсалес / Андрес Мольтени – 6:3, 7:5

Суббота, 14 сентября

Финляндия – Аргентина – 0:3

  • Ээро Васа – Томас Мартин Этчеверри – 6:7 (5:7), 3:6
  • Отто Виртанен – Франсиско Черундоло – 7:6 (7:4), 1:6, 0:6
  • Харри Хелиоваара / Патрик Кауковальта – Максимо Гонсалес / Андрес Мольтени – 7:6 (7:3), 4:6, 3:6

Воскресенье, 15сентября

Канада – Великобритания – 2:1

  • Денис Шаповалов – Дэн Эванс – 6:0, 7:5
  • Феликс Оже-Альяссим – Джек Дрейпер – 7:6 (10:8), 7:5
  • Габриэл Диалло / Алексис Галарно – Анри Паттен / Нил Скупски – 6:7 (4:7), 4:6

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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