Сергей НАГОРНЯК: «С Аталантой Шахтеру будет сложнее, чем с Болоньей»

Главный тренер «Эпицпентра» Сергей Нагорняк в интервью Sport.ua поделился своим мнением по поводу следующего соперника «Шахтера» в Лиге чемпионов, «Аталанты»:

«Я думаю, «Аталанта» – это посложнее соперник. У «Болоньи» хорошая команда, но лидеров они продали. Риккардо Калафьори перешел в «Арсенал», а Джошуа Зиркзе – в «Манчестер Юнайтед». Лидеры ушли из «Болоньи», но команда все равно играет в довольно неплохой футбол.

С «Аталантой» будет сложнее. Бергамаски Лигу Европы все-таки не просто так выиграли. С «Аталантой» всем сложно играть».

Матч «Шахтер» – «Аталанта» состоится 2 октября.