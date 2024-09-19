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  4. Сергей НАГОРНЯК: «С Аталантой Шахтеру будет сложнее, чем с Болоньей»
Лига чемпионов
19 сентября 2024, 15:40 |
263
1

Сергей НАГОРНЯК: «С Аталантой Шахтеру будет сложнее, чем с Болоньей»

Тренер «Эпицентра» – о следующем сопернике «Горняков»

19 сентября 2024, 15:40 |
263
1
Сергей НАГОРНЯК: «С Аталантой Шахтеру будет сложнее, чем с Болоньей»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Нагорняк

Главный тренер «Эпицпентра» Сергей Нагорняк в интервью Sport.ua поделился своим мнением по поводу следующего соперника «Шахтера» в Лиге чемпионов, «Аталанты»:

«Я думаю, «Аталанта» – это посложнее соперник. У «Болоньи» хорошая команда, но лидеров они продали. Риккардо Калафьори перешел в «Арсенал», а Джошуа Зиркзе – в «Манчестер Юнайтед». Лидеры ушли из «Болоньи», но команда все равно играет в довольно неплохой футбол.

С «Аталантой» будет сложнее. Бергамаски Лигу Европы все-таки не просто так выиграли. С «Аталантой» всем сложно играть».

Матч «Шахтер» – «Аталанта» состоится 2 октября.

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Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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Комментарии 1
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Tower Bridge
Конечно.   Ведь Аталанта набрала на 1 очко больше в прошлом сезоне.
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