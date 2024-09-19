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WTA
19 сентября 2024, 15:28 | Обновлено 19 сентября 2024, 15:29
142
0

Чемпион US Open 2023 прекратила сотрудничество с известным тренером

Коко Гофф больше не работает с Брэдом Гилбертом

19 сентября 2024, 15:28 | Обновлено 19 сентября 2024, 15:29
142
0
Чемпион US Open 2023 прекратила сотрудничество с известным тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Брэд Гилберт и Коко Гофф

Известный теннисный тренер Брэд Гилберт объявил о завершении сотрудничества с чемпионкой US Open 2023 Коко Гофф.

«Спасибо Коко и всей команде за просто невероятный летний отрезок в 2023-м и за 14 месяцев великолепной командной работы. Коко, тебе всего 20, и у тебя невероятно светлое будущее. Могу пожелать тебе только дальнейших успехов.

С нетерпением жду новой главы в моей тренерской карьере», – написал Гилберт.

«Спасибо, Брэд. У нас был невероятный отрезок, и я желаю тебе всего наилучшего в будущем!», – ответила теннисистка.

В прошлом году Гофф под руководством Гилберта взяла титулы в Вашингтоне, Цинциннати и на US Open, став второй ракеткой мира.

Гилберт ранее работал с такими игроками, как Андре Агасси, Энди Роддик, Энди Маррей.

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Коко Гофф US Open 2023
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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