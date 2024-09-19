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Лига чемпионов
19 сентября 2024, 15:25 | Обновлено 19 сентября 2024, 15:26
249
0

Николо БАРЕЛЛА: «Мы можем соревноваться с кем угодно»

Хавбек «Интера» – о матче первого тура Лиги чемпионов

19 сентября 2024, 15:25 | Обновлено 19 сентября 2024, 15:26
249
0
Николо БАРЕЛЛА: «Мы можем соревноваться с кем угодно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Николо Барелла

Полузащитник «Интера» Николо Барелла поделился впечатлениями от матча первого тура Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (ничья 0:0):

«Мы — команда, которая доминировала в чемпионате, но слишком рано покинула Лигу чемпионов в прошлом сезоне. И в этом году мы хотим добиться большего в этом турнире. Мы хотим выложиться по максимуму. Мы — игроки, которые хотят побеждать, когда Вы играете за «Интер», вы играете, чтобы побеждать, и это амбиции.

Мы показали, что можем соревноваться с кем угодно. После «Монцы» мы могли приехать сюда с некоторыми мыслями, но вместо этого мы выложились на 200%. Завтра уже будем думать о дерби».

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Николо Барелла Интер Милан Манчестер Сити Манчестер Сити - Интер Лига чемпионов
Олег Дидух Источник: Football-Italia
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