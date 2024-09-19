Николо БАРЕЛЛА: «Мы можем соревноваться с кем угодно»

Полузащитник «Интера» Николо Барелла поделился впечатлениями от матча первого тура Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (ничья 0:0):

«Мы — команда, которая доминировала в чемпионате, но слишком рано покинула Лигу чемпионов в прошлом сезоне. И в этом году мы хотим добиться большего в этом турнире. Мы хотим выложиться по максимуму. Мы — игроки, которые хотят побеждать, когда Вы играете за «Интер», вы играете, чтобы побеждать, и это амбиции.

Мы показали, что можем соревноваться с кем угодно. После «Монцы» мы могли приехать сюда с некоторыми мыслями, но вместо этого мы выложились на 200%. Завтра уже будем думать о дерби».