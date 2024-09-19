Болонья U-19 – Шахтер U-19. Доигрывание матча. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 19 сентября в 17:00 доигрывание матча 1-го тура Юношеской лиги УЕФА
19 сентября в 17:00 пройдет доигрывание матча 1-го тура Юношеской лиги УЕФА между командами «Болонья» U-19 и «Шахтер» U-19.
Команды встречаются на стадионе Crespellano Training Center в итальянском городе Вальзамоджа.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Днем ранее поединок был приостановлен на 8-й минуте при счете 0:0 из-за сильного дождя.
Болонья U-19 – Шахтер U-19. Доигрывание матча. Смотреть онлайн. LIVE
Видеотрансляцию матча проводит клубный видеосервис Shakhtar TV.
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